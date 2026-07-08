이동국 가족, 새벽 3시 월드컵 응원 '민폐 논란'…고함에 점프까지 눈살

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[스포츠조선 김준석 기자] 전 축구 국가대표 이동국 가족의 새벽 월드컵 응원 영상이 눈살을 찌푸리게 했다.

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8일 새벽 이동국의 아내 이수진 씨는 자신의 SNS에 가족들이 2026 FIFA 북중미 월드컵 아르헨티나와 이집트의 16강전 경기를 시청하는 모습을 공개했다.

영상 속 이동국은 아들 시안 군, 딸 재시 양으로 보이는 자녀들과 함께 거실에서 경기를 지켜보고 있었다. 문제는 시간이 새벽 3시였다는 점이다.

아르헨티나의 골이 터지자 딸은 "미쳤어"라고 큰 소리로 외치며 흥분을 감추지 못했다. 시안 군 역시 소파를 뛰어넘고 바닥으로 점프하는 등 격한 리액션을 보였다.

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또 천장을 향해 소리가 나는 장난감 총을 쏘는 모습도 담겼다.

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또 다른 영상에서도 아르헨티나의 추가 골이 나오자 가족들의 응원은 이어졌다.

딸은 하얀 수건을 뒤집어쓴 채 펄쩍펄쩍 뛰었고, 시안 군은 바닥으로 뛰어내리거나 옆에 있던 복싱바를 치는 등 큰 동작을 보였다. 이 과정에서 자녀들을 따로 제지하지 않았다.

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특히 당시 집 창문은 열린 상태였고 방충망만 닫혀 있었다. 창문 너머로는 불이 켜진 건물들이 보이는 만큼, 새벽 시간대 큰 함성과 점프가 주변 이웃에게 불편을 줄 수 있다는 지적이 나온다.

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월드컵은 전 세계인이 함께 즐기는 축제지만, 대부분의 이웃이 잠든 새벽 시간대였다는 점에서 아쉬움이 남는다.

응원의 열기는 이해할 수 있지만, 공동주택 생활에서는 소음에 대한 배려가 필요하다는 반응도 이어지고 있다.

한편 이동국은 미스코리아 출신 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.

narusi@sportschosun.com