박명수, '해투' 새 MC 탈락에 씁쓸…"기분 좋지는 않다"(라디오쇼)

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[스포츠조선 김준석 기자] 박명수가 6년 만에 부활하는 KBS2 예능 '해피투게더'의 새 MC 라인업을 언급하며 솔직한 심경을 털어놨다.

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8일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼' 코너 '전설의 고수'에는 방송인 박미선이 게스트로 출연했다.

이날 박명수는 과거 박미선과 함께 MC를 맡았던 KBS2 '해피투게더'를 언급하며 "이제 '해피투게더'를 다른 사람들이 하더라"며 말문을 열었다.

이어 "상당히 기분이 좋지는 않지만 시대의 흐름에 발맞춰야 하니까 다른 쪽에서 열심히 하면 된다"고 솔직한 속내를 털어놨다.

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이를 들은 박미선은 "물러날 때는 멋있게 물러나야 한다"고 담담하게 반응해 웃음을 자아냈다.

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박명수는 이어 "'해피투게더'가 다시 시작하는데 잘될 것 같냐"고 물었고, 박미선은 "제일 핫한 사람들이 하더라. 잘되지 않을까 싶다. 여기까지 하겠다. 긴 얘기는 삼가하겠다"고 답해 의미심장한 웃음을 안겼다.

한편 KBS2 '해피투게더'는 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'라는 제목으로 6년 만에 돌아온다. 유재석, 장항준, 윤종신이 MC를 맡았으며, 첫 스페셜 MC로 이효리가 출연해 오는 10일 첫 방송된다.

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narusi@sportschosun.com