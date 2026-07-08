日 소신 발언 "홍명보 살해 예고+손흥민 응원, 한국 축구의 심각 모순"

홍명보의 마지막 (사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 오전 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 사퇴 기자회견을 하고 있다. 2026.6.29 hama@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]한 일본 매체가 한국 축구의 문제를 진단했다.

Advertisement

일본 매체 넘버웹은 최근 3부작으로 나눠서 2026년 북중미월드컵에서 보여준 홍명보호의 실패를 분석했다. 8일에는 한국 축구 역대 최악의 경기로 남게 될 남아공전과 그 후 모습에 대해 분석했다.

매체는 '무승부만 거둬도 32강 진출이 확정되는 중요한 경기에서 홍명보 감독은 매우 큰 승부수를 던졌다. 절대적인 에이스인 손흥민을 선발 명단에서 제외하고 벤치에 앉힌 것이다. 홍 감독은 상대의 체력이 떨어지고 후반에 공간이 생겼을 때 손흥민을 투입하는 것이 팀과 선수 본인 모두에게 더 도움이 될 것이라고 판단했다고 설명했다. 철저한 전술적 결정이었다. 적어도 감독은 그렇게 믿었다. 하지만 결과는 냉혹했다'며 제3자의 시선에서 손흥민을 뺀 홍 감독의 결정을 언급했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

남아공전 후 국민 여론은 분노했다. 32강 진출 경우의 수도 사라진 후 홍 감독은 스스로 자리에서 물러났다. 넘버웹은 인천국제공항에서 보인 한국 국민들의 반응에 놀라움을 표했다. 홍 감독에게는 살해 위협을, 손흥민에게는 응원을 보내줬기 때문이다.

매체는 '홍 감독은 한국 축구를 위해 내린 결정이었다고 말하며 대표팀을 떠났다. 손흥민은 죄책감을 드러냈지만 여전히 국민적 스타로 환영받았다. 누가 선이고 누가 악이라는 이야기가 아니다. 다만 두 사람의 귀국 풍경은 한국 축구가 안고 있는 모순을 너무도 선명하게 보여주고 있었다'고 언급했다.

2026 북중미 월드컵을 마친 손흥민이 1일 인천공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 손흥민의 모습. 인천공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.01/

이어 '홍 감독을 무조건 옹호하려는 것은 아니다. 남아공전의 선택은 결과적으로 실패였고, 마지막까지 팀을 하나로 묶지 못한 책임 역시 그에게 있다. 하지만 공항에서 그에게 쏟아진 모든 고성과 비난이 과연 공정한 비판이었다고도 생각하지 않는다. 손흥민을 비난하려는 것도 아니다. 그는 오랫동안 한국 축구를 위해 뛰었고, 골을 넣었으며, 비판을 감내했고, 대표팀의 얼굴로 살아왔다'고 덧붙였다.

Advertisement

해당 매체는 홍 감독이 한국 축구가 망설여왔던 손흥민 의존도 문제를 해결하려고 했던 것이 아닐까라고 추측했다. '손흥민의 존재가 너무나 커진 탓에 한국 대표팀은 어느 순간부터 '손흥민 중심 체제를 유지할 것인가, 아니면 그 의존에서 벗어날 것인가'라는 중요한 결정을 계속 미뤄온 것은 아닐까. 어쩌면 홍명보 감독은 그 결단을 월드컵에서 내리려 했던 것인지도 모른다. 남아공전은 바로 그 결단의 상징이었고, 결국 실패로 끝났다'고 분석했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com