"메시 음모론" 제기한 이집트. ESPN의 판단은 달랐다. "VAR 정밀분석. 이집트 제기한 3개 장면, 판정에 문제없다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 아르헨티나 편파판정의 논란 속에서도 미국 ESPN은 심판진의 결정이 옳았다고 주장했다. 구체적 논거도 있었다.

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아르헨티나는 8일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026년 북중미월드컵 16강전에서 이집트에게 3-2 대역전승을 거뒀다.

8강에 진출했다. 스위스와 4강에서 맞붙는다. 12일 오전 10시 미국 캔자스시티 스타디움이 무대다.

이날 경기는 좀 이상했다. 확실히 판정에 대해 이집트는 불만을 가질 수 있었다.

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아르헨티나는 0-2로 뒤지고 있었다.

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전반 15분 야세르 이브라힘, 후반 22분 모스타파 지코에게 연속골을 헌납했다. 아르헨티나는 후반 34분까지 단 1골도 넣지 못했다.

아르헨티나는 후반 34분 크리스티안 로메로가 첫 골을 만들어낸 뒤 후반 38분 리오넬 메시가 동점골을 넣었다. 기세를 잡은 아르헨티나는 후반 추가시간 3분 엔소 페르난데스의 역전골로 결국 승리를 거뒀다.

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이집트가 불만을 가진 장면은 대표적으로 3개였다. 후반 13분 지코가 넣은 추가골이 비디오 판독 이후 취소됐다. 하지만, ESPN은 비디오 판독을 분석한 뒤 '이 골을 무효로 하는 것은 옳은 결과였다'고 했다.

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또 아르헨티나 맥 알리스터가 PA 안에서 이집트 함디 파티를 잡은 듯 보였고, 경기 막판 모하메드 살라가 아르헨티나 PA 안에서 공격하던 도중 아르헨티나 훌리안 알바레스에 걸려 넘어졌다.

ESPN은 'VAR 판정은 모두 현장 내에게 올바른 판정임을 확인했다. 아르헨티나의 두 선수의 접촉 상황이 파울 기준에 충족되지 않았다고 판단했다. 알리스터는 셔츠를 잡아당겼지만, 이는 파울을 불기에는 미미했고, 공격수가 공을 점유하는 데 실질적 영향을 미치지 못했다. 살라에게 페널티킥을 주지 않은 결정도 옳았다. 살라는 알바레스의 파울 태클에 영향을 받은 게 아니라 파울을 유도해 PK를 얻으려 했다. 이런 상황에서는 수비수가 명확한 행동을 해야 하는데, 이 부분이 충족되지 않았다. 또 살라의 쓰러지는 장면을 자세히 보면 두 선수의 관성에 의한 접촉으로 생긴 충돌이었다'고 했다.

경기가 끝난 뒤 이집트 호삼 감독은 격분했다. 그는 '(편파판정은)마케팅과 돈 때문이다. 그들은 메시가 월드컵 챔피언이 되길 바란다. 축구에서는 많은 것 들이 이해관계에 따라 결정되는데, 오늘 일어난 일은 불공평하다"라고 주장했다. '메시 음모론'까지 제기했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com