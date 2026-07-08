"프로 입단부터 되돌아보길"…'엔트리 말소' 정우주 덮친 2년 차 성장통, 사령탑이 내린 처방

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 6회말 등판한 정우주. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.14/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "아무래도 생각이 많아질 수밖에 없다."

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정우주(20·한화 이글스)는 8일 1군 엔트리에서 제외됐다. 올 시즌 첫 엔트리 제외.

2025년 신인드래프트 1라운드(전체 2순위)로 한화에 입단한 정우주는 150㎞ 중후반의 빠른 공을 던지는 파이어볼러로 많은 주목을 받았다.

첫 해에는 더할 나위 없는 모습을 보여줬다. 51경기에 나와 3승무패 3홀드 평균자책점 2.85를 기록했다. 강력한 직구를 바탕으로 타자와 과감하게 승부를 보면서 한화 투수진 한 축을 담당했다. 시즌 막바지에는 선발로 나와 3⅓이닝 1안타 1사구 3탈삼진 무실점으로 호투를 펼치면서 가능성을 보여주기도 했다.

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포스트시즌에서도 좋은 모습은 이어졌다. 특히 플레이오프 2경기(선발 1경기)에서 4이닝 무실점을 하며 큰 무대에서의 강점도 보여줬다.

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올해 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 참가 등 국제 경험을 쌓았던 정우주는 올 시즌 힘겨운 시간을 보냈다. 36경기에 출전한 그는 1승2패 5홀드 평균자책점 6.37을 기록했다.

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 연장 10회말 등판한 정우주가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.03/

다만, 마냥 나쁘지는 않았다. 5월까지 7점대 평균자책점으로 흔들렸지만, 6월 10경기 평균자책점 2.79로 안정적인 모습을 보여주기도 했다. 그러나 지난 7일 NC전에서 ⅓이닝 2안타 1사구 1탈삼진 3실점을 기록했고, 결국 엔트리에서 제외됐다.

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비록 전반기를 마치기 전 엔트리에서 빠졌지만, 김경문 한화 감독은 정우주를 격려했다. 김 감독은 8일 "일주일 휴식기가 있다. 한 번 프로에 왔을 때를 되돌려 보라고 했다. 그런 시간을 가지고 오라고 했다. 2년 차 징크스가 없는 것처럼 보이지만, 생각하는 게 하나라도 늘 수밖에 없다. 첫 해에는 사인 나오면 그것만 보고 던지려고 했던 게 2년 차에는 안 맞아야 하고 볼넷도 안 주려고 하고 그러다보니 하나 더 생각하는 게 있다. 누구든 (2년 차 징크스를) 겪지 않고 가면 좋겠지만, 야구라는 게 호락호락 하지 않다. (휴식이) 한 번 더 성장하는데 도움이 될 것"이라고 말했다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 박준영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.02/

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이날 한화는 정우주와 더불어 원종혁, 68번 박준영도 엔트리에서 뺐다. 2026년 육성선수로 입단한 박준영은 올 시즌 11경기에서 2승4패 1홀드 평균자책점 4.69를 기록했다. 데뷔전이었던 5월10일 LG전에 선발 등판해 5이닝 무실점으로 호투를 하며 KBO리그 최초 육성선수 데뷔전 승리투수가 됐던 박준영은 최근 꾸준하게 한화의 선발 로테이션을 소화했다.

김 감독은 "기대 이상으로 잘해줬다. 사실 (문)동주가 다칠 거라고 생각 못했는데 어제는 맞기는 했지만, 자기 역할을 충분히 잘해주고 있다. 후반기에도 그대로 선발로 간다"고 밝혔다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com