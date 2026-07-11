고난의 팔꿈치, 어깨 수술 후 돌아온 올스타전 "던질 수 있을지도 몰라, 공 던지는 자체에 감사" [올스타전 현장]

사진=김용 기자

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "던지는 것 자체에 감사하다."

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건강하게 돌아온 안우진(키움)이 올스타전 무대까지 선다.

안우진은 11일 잠실구장에서 열리는 올스타전에 감독 추천 선수로 나눔 올스타에 뽑혔다.

안우진에게는 감격의 올스타전 무대. 팔꿈치 수술 후 병역 의무를 마치고 돌아오려는 지난해, 자체 훈련 도중 넘어지며 어깨를 다쳤다. 충격의 오른쪽 어깨 수술. 이 고난의 과정을 이겨낸 안우진은 올시즌 개막 후 복귀했고 전반기 13경기를 소화하며 건재함을 과시했다. 성적은 2승5패에 그쳤지만 160km 가까운 그의 강력한 직구는 그대로 살아있었다.

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안우진은 올스타전을 앞두고 "일단 오랜만에 나왔는데 반겨주시는 분들이 많다. 전에는 선배님들이 많았다면, 지금은 후배들도 생겼다. 다 함께 알아가는 시간이 될 것 같다"고 참가 소감을 밝혔다.

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 안우진이 카메라를 들고 서머레이스를 즐기고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

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안우진은 전반기에 대해 "부족한 점도 있었고, 배우는 점도 있었다. 안 좋았던 걸 수정하고, 좋은 걸 유지하며 후반기에 임할 예정"이라고 말했다. 이어 전반기 자신이 주는 점수에 대해서는 "50점이다. 부족한 것도 많고, 채워야 할 부분도 많다. 절반이 끝났으니, 절반 점수를 줬다"고 설명했다.

그래도 두 번의 큰 수술을 하고 돌아왔는데도 구위는 강력하다. 그것만으로도 의미가 있다. 안우진은 "수술을 처음 했을 때는 공을 제대로 던질 수 있을까 걱정도 했다. 그런 생각을 한 것 치고는, 지금 공을 던지고 있다는 자체로 감사하다"며 "항상 만족 없이 불만족이다. 잘 했을 때도 안 좋을 점들을 찾아 거기서 발전하려고 했다"고 강조했다.

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안우진은 후반기에 대해 "일단 아픈 곳 업없이 하고 있다는 게 중요하다. 초반에는 회복이 더디더라. 그래서 준비에 어려움을 겪었다. 후반기는 관리를 더 잘해 빨리 몸이 올라올 수 있도록 준비해야 할 것 같다. 팀에서 아직 재활에 신경쓰라는 말씀을 해주신다. 관리를 잘 해주시기 때문에 아픈 것 없이 시즌을 잘 끝냈으면 하는 바람"이라고 밝혔다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com