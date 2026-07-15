후라도도 없는데… '현역 빅리거' 바로 써야지, '상승세' 롯데 상대 전격 출격, 첫불펜→데뷔전 스케줄 확정

크리스 페덱. AP연합

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[스포츠조선 정현석 기자]전반기를 1위로 마친 삼성 라이온즈. 후반기 최강 로테이션을 꿈꿨지만, 중대 변수가 생겼다. 희망찬 구상에 변화가 불가피해졌다.

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에이스 아리엘 후라도가 어깨 이상으로 6주간 이탈한 탓이다. 야심차게 공들여 영입한 '새 외국인 투수' 크리스 페덱(30)의 어깨가 무거워졌다. 페덱의 빠른 적응과 에이스 역할 수행이 삼성의 선두 수성에 절대적인 변수가 될 전망이다.

위기 상황 속 삼성은 지체 없이 '현역 빅리거' 카드를 곧바로 꺼내 들기로 했다. 지난 13일부터 팀 훈련에 합류한 페덱은 오는 15일 첫 불펜 피칭을 소화한 뒤, 후반기 개막 세 번째 경기인 18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 롯데 자이언츠와의 후반기 3번째 경기에 선발 출격한다.

삼성 유정근 대표이사와 포즈를 취한 크리스 페덱. 사진제공=삼성 라이온즈

내구성, 실전감각? 이상무, 보름 전 빅리그 무대 선발 등판

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리그 적응이 최우선 과제이지만, 페덱의 내구성과 실전 감각에 대해서는 의심의 여지가 없다.

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페덱은 올 시즌에도 팀을 옮겨다니긴 했지만, 메이저리그에서 꾸준히 선발 로테이션을 돌았다. 경기감각이나 스태미너는 이미 100% 준비된 상태다.

가장 최근 등판이었던 지난 30일(한국시각) 클리블랜드 가디언스와의 원정경기에서도 선발 4이닝 동안 7안타(1홈런) 무4사구 1탈삼진 2실점을 기록했다. 당시 총 68개의 공 중 47개를 스트라이크 존에 꽂아 넣으며 볼넷을 단 1개도 허용하지 않을 만큼 뛰어난 제구력을 선보였다. 올해 빅리그에서 최고 156㎞, 평균 150㎞의 포심 패스트볼을 비롯, 체인지업, 커터, 커브 등 좌우 낙폭 큰 변화구를 자유자재로 구사했다.

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활발한 성격도 빠른 팀 적응에 플러스 요인이다.

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 5회를 마친 삼성 선발 후라도. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

'상승세' 롯데 상대 데뷔전… KBO 성공 여부 가를 승부

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시즌 도중 합류하는 외국인 투수에게 '첫 단추'인 데뷔전은 향후 한국 생활의 성패를 가를 만큼 중요한 경기다. 낯선 리그 환경에서 첫 경기부터 홈 팬들의 일방적인 응원을 받으며 좋은 기분으로 출발한다면 연착륙할 가능성이 높다.

하지만 상대가 만만치 않다. 전반기 막판 무서운 기세로 치고 올라온 '상승세' 롯데 자이언츠다. '클래식시리즈'를 치를 만큼 전통의 영남 라이벌인 롯데전은 늘 쉬운 경기가 없는 시리즈.

가뜩이나 롯데는 충만한 기세로 후반기를 시작한다. 삼성은 후반기 개막전 선발로 나서는 양창섭, 2차전 원태인에 이어 3차전에 페덱을 배치했다.

후라도가 빠진 삼성 마운드에 최대한 빠른 속도로 연착륙 해 새로운 '에이스'로 존재감을 보여줘야 하는 페덱. 그가 과연 18일 라팍 마운드에서 현역 메이저리거의 위엄을 증명하며 비상등이 켜진 삼성에 깊은 안도감을 안길 수 있을까. 삼성의 후반기 성패를 가늠할 중요한 경기다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com