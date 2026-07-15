'입스' 겪는 고교 유망주 울린 레전드의 따뜻한 위로…이대호 "걱정하지마, 형도 다 그랬어"

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

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[스포츠조선 고재완 기자] 야구는 멘탈 스포츠다. 150㎞가 넘는 강속구를 던지는 재능이나 그림 같은 풋워크를 가졌어도, 한 번 마음에 찾아온 두려움(입스·Yips) 앞에서는 한없이 작아지기 마련이다. '조선의 4번타자' 이대호와 그의 크루들이 아마추어 유망주를 찾아간 현장에서 기술보다 더 빛났던 것은, 상처받은 어린 선수의 마음을 어루만진 '따뜻한 위로'였다.

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최근 이대호의 공식 유튜브 채널에 공개된 '157km/h를 던지는 투수가 있다는 인창고에 왔습니다' 영상에서는 구리 인창고등학교 야구부의 치열한 훈련 현장이 담겼다. 주말리그 전승 우승을 거둔 강팀답게 활기가 넘쳤지만, 내야 펑고 훈련 도중 유독 표정이 굳어가는 한 선수가 카메라에 포착됐다.

흙바닥에서 진행된 내야 수비 훈련. 대부분의 선수가 경쾌한 잔발 스텝과 부드러운 핸들링을 뽐냈지만, 한 어린 선수의 송구는 계속해서 빗나갔다. 강하게 던지려는 마음에 릴리스 포인트가 일정하지 않았고, 공은 번번이 1루수 앞 땅바닥에 내리꽂히거나 옆으로 빗나갔다.

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

송구 실수가 반복될수록 선수의 폼은 더 딱딱해졌고, 동료들에게 미안한 마음에 어깨는 한없이 움츠러들었다. 던지는 순간의 심리적 불안감, 이른바 '송구 입스(Yips)'의 전형적인 증세였다.

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이를 지켜보던 이대호는 조용히 곁으로 불렀다. "이리 와봐. 벌써 표정이 굳어 있잖아. 왜 자신감이 없어? 공 던지는 것 때문에 스트레스야?" 레전드의 날카로우면서도 다정한 질문에 선수는 조심스럽게 "예, 예전부터 조금 (불안함이) 있었습니다"라며 마음속 깊은 고민을 털어놓았다. 누구에게도 쉽게 말하지 못했던 송구에 대한 두려움을 고백한 것이다.

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선배의 대답은 명쾌하고 따뜻했다. 코칭 크루는 위축된 선수의 마음을 단번에 녹여내며 야구 선배로서의 묵직한 진심을 전했다. "마음의 병이야. 걱정하지 마. 형도 다 그랬어. 네가 지금 표정이 벌써 마음의 병을 쥐고 있단 말이야. 공이 빠져도 친구들한테 미안해할 필요 없어. 네가 못하고 싶어서 못하는 게 아니잖아. 노력하고 있잖아. 그러면 된 거야."

이어 "네가 표정이 밝아야 야구가 더 잘 된다. 자꾸 기가 죽어 있으면 안 돼. 마음 편하게, 부드럽게 툭 던져. 공이 빠져도 다 잡아주면 되잖아. 할 수 있어. 걱정하지 마!"라며 선수의 어깨를 강하게 토닥였다. 금방이라도 울음이 터질 것 같았던 선수의 얼굴에는 그제야 옅은 미소가 번졌다.

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이날 인창고에는 최고 154㎞를 던지는 초고교급 파이어볼러 윤예성을 비롯해 탄탄한 기본기를 갖춘 유망주들이 즐비했다. 주말리그 전승 우승이라는 화려한 타이틀도 빛났다. 하지만 진짜 하이라이트는 흙먼지 날리는 그라운드 한구석에서 진행된 짧은 멘탈 케어에 있었다.

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

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고재완 기자 star77@sportschosun.com