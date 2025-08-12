스포츠조선

한국 남자농구, 아시아컵에서 괌 꺾고 8강 진출해 중국 만난다

기사입력 2025-08-12 21:59


한국 남자농구, 아시아컵에서 괌 꺾고 8강 진출해 중국 만난다



한국 남자농구가 2025 FIBA 아시아컵에서 8강전으로 향했다.

한국은 12일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다에서 열린 아시아컵 8강 결정전에서 괌을 99대66으로 대파하며 8강에 진출, 14일 중국과 4강행을 다투게 됐다.

한국은 1쿼터에서만 17-18로 뒤졌을 뿐, 2쿼터에서 33득점을 몰아넣으며 전반을 50-28로 리드, 사실상 승부를 결정지었다.

부상으로 인해 조기 귀국한 이정현을 제외한 11명의 선수가 모두 코트를 밟고, 전원 득점을 할 정도로 여유있는 경기였다. 무엇보다 부상으로 인해 향후 경기 출전 여부가 불투명했던 여준석이 4쿼터에 나와 10분을 뛰며 비교적 가벼운 움직임으로 3점슛 1개를 포함해 9득점-4리바운드를 올리며 중국전 출전이 가능한 점을 보여준 것이 가장 희망적인 장면이었다.

단 17여분을 뛴 문정현이 야투율 100%로 팀내 최다인 18득점을 올렸고, 이어 이현중이 14득점, 하윤기와 유기상이 각각 13득점으로 공격을 이끌었다. 다만 괌이 이날 철저히 지역방어에 치중하며 하이 포스트 수비를 거의 하지 않은 가운데 무려 38개의 3점슛을 시도했지만 8개를 넣는데 그치는 21.1% 성공률은 분명 아쉬운 대목이었다. 강팀 중국전에서 승리를 하기 위해선 예선에서 레바논전처럼 외곽슛 성공률을 확실하게 끌어올려야 할 것으로 보인다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황혜영, '100억 쇼핑몰' 휴식 중 금테크 대박났다..."이 맛에 금테크 하지요" ('황혜영이다')

2.

이병헌, ♥이민정 '눈 퉁퉁' 울어도 무심 "이해 못하겠어"

3.

'이규혁♥' 손담비, 출산 90일만 13kg 감량 비결..."거의 일자로 찢어졌어"

4.

이병헌♥이민정, '19개월 딸' 유튜브서 공개.."너무 예뻐" 애정 폭발

5.

조혜련, 성접대 루머에 억울 "나보고 포주라고…말도 안 되는 얘기" ('신여성')

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

2.

3연투→이틀 휴식→팔꿈치 "악!"…마무리투수의 시즌아웃, "답답하고 안타깝죠" 속상한 사령탑의 한숨 [인천포커스]

3.

"보고 싶은 김혜성 2주 더 기다려", 복귀 스케줄 나왔다...주말 라이브배팅→다음주 마이너 재활경기 돌입

4.

8월 팀타율 꼴찌, 주장 대신 갈증 풀어준 한 방…사령탑 기대 "타선 무게감은 생겼다"

5.

"동원이 잘못 아니다. 아섭이가 잘했다." 묻지도 않았는데 설명회 연 염갈량의 애제자 사랑. "KBO리그 최고 포수다. 그걸 알았으면 좋겠다"[수원 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

2.

3연투→이틀 휴식→팔꿈치 "악!"…마무리투수의 시즌아웃, "답답하고 안타깝죠" 속상한 사령탑의 한숨 [인천포커스]

3.

"보고 싶은 김혜성 2주 더 기다려", 복귀 스케줄 나왔다...주말 라이브배팅→다음주 마이너 재활경기 돌입

4.

8월 팀타율 꼴찌, 주장 대신 갈증 풀어준 한 방…사령탑 기대 "타선 무게감은 생겼다"

5.

"동원이 잘못 아니다. 아섭이가 잘했다." 묻지도 않았는데 설명회 연 염갈량의 애제자 사랑. "KBO리그 최고 포수다. 그걸 알았으면 좋겠다"[수원 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.