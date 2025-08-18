수원 KT소닉붐, 9월 6일 '2025 KT 소닉붐배 3x3 농구대회' …

|
수원 KT 소닉붐 프로농구단은 오는 9월 6일 수원종합운동장 야외 농구코트에서 '2025 KT소닉붐배 3x3 농구대회'를 개최한다고 밝혔다.
이번 대회는 초등, 중등, 고등, 일반, 여성부까지 총 108개 팀을 모집한다. 순수 아마추어만 신청 가능하며 수원시민 인증 시 우선 참가 권한이 부여된다. 입상하는 팀에게는 총 500만원 상당의 상금이 주어지며 MVP 수상자에게는 진미통닭 식사권이 제공될 예정이다. 또 이번 대회에는 KT 소닉붐 선수단 사인회, 소닉붐 슈팅 챌린지 등 다양한 이벤트와 경품도 준비되며 참가자 전원에게는 기념 티셔츠와 매일유업 매일바이오가 제공된다.
대회 당일 경기 외에도 누구나 참여 가능한 슈팅 챌린지, KT 소닉붐 선수단 팬사인회, 참가팀 대상 원포인트 레슨 등 다양한 이벤트가 마련된다. 대회 참가 신청은 오는 22일 오후 6시까지 네이버폼을 통해 가능하며 자세한 참가 방법 및 대회 관련 정보는 농구단 홈페이지와 구단 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com