'2025 WKBL 국제 유소녀 농구 챔피언십', 28~30일 부산에서 개최

기사입력 2025-08-26 16:43


WKBL(한국여자농구연맹)은 28~30일 부산에서 '2025 WKBL 국제 유소녀 농구 챔피언십 WITH BNK금융'을 개최한다고 밝혔다.

'WKBL 국제 유소녀 농구 챔피언십'은 올해 새롭게 신설된 국제 대회이다. 기존의 전국 규모 대회인 유소녀 농구클럽 리그전, 최강전에 이어 국제 무대로까지 영역을 확장한 이번 대회는 유소녀 선수들이 더 넓은 무대에서 기량을 펼치고 다양한 프로그램을 통해 국제적 친선과 교류를 다지는 화합의 장으로 마련됐다.

이번 대회에는 한국, 일본, 대만 등 3개국 총 17개 팀 약 200명의 유소녀 선수가 참가한다. 한국은 지난 9일부터 10일까지 열린 WKBL 유소녀 농구클럽 최강전에서 U-12 부문 우승을 차지한 스타피쉬와 U-15 부문 우승 팀 구일중학교을 비롯해 BNK썸 유소녀 클럽, 동신초등학교, 온양여자중학교 등 총 10개 팀이 출전한다. 일본에서는 오키나와 이토만 미나미초등학교, 후쿠오카 카코 클럽 등 4개 팀이, 대만에서는 안컹초등학교를 포함해 총 3개 팀이 참가를 확정했다.

경기는 U-15, U-12 등 2개 종별로 나눠 조별 예선을 치른 뒤 본선 토너먼트와 순위 결정전으로 이어진다. 28~29일에는 부산대학교 경암체육관에서 열리며, 결승전은 30일 오전 박신자컵이 열리는 부산 사직실내체육관에서 진행된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



