요키치 vs SGA. NBA 개막, 과연 MVP는? 전문가들의 선택은 이 선수였다

기사입력 2025-10-21 09:41


[스포츠조선 류동혁 기자] NBA 개막이 코 앞으로 다가왔다. 22일(이하 한국시각) 개막한다.

미국 현지매체들은 구체적 예상에 들어갔다. 미국 CBS스포츠는 8명의 전문가들을 동원, 주요 수상자 예측에 들어갔다.

가장 흥미로운 부문은 MVP다.

지난 시즌 샤이 길저스 알렉산더(오클라호마시티)가 수상했다. 덴버 너게츠 니콜라 요키치가 강력한 경쟁자였지만, 팀 성적과 길저스 알렉산더의 생애 첫 수상이라는 스토리의 벽을 넘지 못했다.

하지만, 이번에는 상황이 달라졌다.

8명의 전문가들 중 무려 5명이 요키치의 수상을 점쳤다. 길저스 알렉산더를 선택한 전문가는 단 1명이었다. 앤서니 에드워즈(미네소타) 루카 돈치치(LA 레이커스)를 선택한 전문가들도 각각 1명씩 있었다.

한 전문가는 '요키치는 현 시점 세계에서 가장 농구를 잘하는 선수다. 개인 데이터에서 압도적이다. 게다가 덴버 너게츠는 지난 시즌에 비해 전력이 보강됐다. 요키치가 가장 강력한 MVP 후보'라고 했다.

수비상도 이견이 없었다. 빅터 웸반야마가 8명 중 7명에게 선택받았다. 예외적 1표는 휴스턴 로케츠의 신예 아멘 톰슨에게 돌아갔다.


웸반야마의 수비력은 리그 최고다. 2m23의 큰 키에 준수한 기동력을 갖춘 웸반야마는 세로 수비 능력이 역대 최고 수준이다. 게다가 외곽에서는 블록슛을 생산한다. 지난 시즌에도 유력한 수비상 후보였지만, 부상으로 경기수를 채우지 못했다.

신인왕은 올 시즌 1순위 지명을 받은 댈러스 매버릭스의 쿠퍼 플래그가 차지했다. 만장일치였다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

