NBA 개막. 혼돈의 파워랭킹. 1위 OKC, 2위 뉴욕, 3위 덴버. …

[스포츠조선 류동혁 기자] NBA가 22일(이하 한국시각) 열린다. 30개팀의 파워랭킹이 발표됐다.
2위는 뉴욕 닉스가 차지했다. 제이슨 테이텀이 없는 보스턴 셀틱스, 타이리스 할리버튼이 없는 인디애나 페이서스. 무주공산 동부에서 클리블랜드 캐벌리어스와 함께 가장 강한 전력을 지니고 있는 팀이다.
이 매체는 '뉴욕 닉스는 제일런 브런슨이 에이스다. 칼 앤서니 타운스, 미칼 브릿지스, OG 아누노비가 있다. 강력한 주전 라인업은 여전히 건재하다'고 했다.
4위는 클리블랜드 캐벌리스, 5위는 미네소타 팀버울브스, 6위는 휴스턴 로케츠가 차지했다.
7위는 LA 클리퍼스, 8위는 동부의 다크호스 올랜도 매직, 9위는 골든스테이트 워리어스가 차지했고, 10위는 디트로이트 피스톤스. LA 레이커스는 11위에 머물렀다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
◇NBA 주간 파워랭킹(CBS스포츠)
순위=팀
1=오클라호마
2=뉴욕
3=덴버
4=클리블랜드
5=미네소타
6=휴스턴
7=LA 클리퍼스
8=올랜도
9=골든스테이트
10=디트로이트
11=LA 레이커스
12=애틀랜타
13=댈러스
14=밀워키
15=필라델피아
16=샌안토니오
17=보스턴
18=인디애나
19=멤피스
20=마이애미
21=토론토
22=뉴올리언스
23=포틀랜드
24=시카고
25=새크라멘토
26=피닉스
27=샬럿
28=워싱턴
29=유타
30=브루클린