'SK vs KCC' 주중 KBL 경기 대상 프로토 승부식 130회차, …

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 4일 오후 7시 잠실학생체육관에서 열리는 2025~2026시즌 KBL 서울SK(홈)-부산KCC(원정)전을 대상으로 한 프로토 승부식 130회차가 발매 마감을 앞두고 있다고 밝혔다.
SK는 벤치 멤버들을 선발로 기용하며 로테이션 폭을 넓히고 있으나, 주전 전력의 누수가 뚜렷해 반등의 실마리를 찾기 쉽지 않은 상황이다. 최근 10경기에서도 3승7패로 부진이 이어지고 있다.
반면, 최근 LG(72대81)와 삼성(77대100)전에서 패하며, 개막 후 6승4패로 리그 5위에 위치한 KCC는 허 웅 허 훈 최준용 송교창 등 탄탄한 주전 라인업을 중심으로 상위권 진입을 목표로 하고 있다.
한국스포츠레저 관계자는 "새 시즌 개막 이후 SK와 KCC의 두 번째 맞대결이 펼쳐진다"며 "치열한 주중 대결이 예상되는 이번 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 게임에 많은 농구팬들의 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.
한편, 2025~2026시즌 KBL SK(홈)-KCC(원정)경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 130회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 공식 온라인 발매사이트 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
