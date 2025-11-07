'7% 확률 뚫었다' 정관장 2년 연속 신인 1순위 '대행운'…DB, KCC, 소노, 삼성 2~5순위 뒤이어

최종수정 2025-11-07 15:08

'7% 확률 뚫었다' 정관장 2년 연속 신인 1순위 '대행운'…DB, K…

'7% 확률 뚫었다' 정관장 2년 연속 신인 1순위 '대행운'…DB, K…

[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 2025년 신인드래프트에서 1순위의 행운은 안양 정관장에 돌아갔다.

한국농구연맹(KBL)은 7일 서울 KBL센터에서 2025 KBL 신인선수 드래프트 구단 순위 추첨식을 갖고 이같이 결정했다.

이날 순위 추첨 행사는 1~4순위를 추첨하는 1차 추첨과 5~8순위를 추첨하는 2차 추첨을 나눠 진행했다. 지난 시즌 플레이오프 우승팀인 창원 LG와 준우승팀인 서울 SK는 각각 10순위와 9순위에 자동 배정됐다.

1차 추첨에는 지난 시즌 6강 플레이오프에 진출하지 못한 원주 DB, 고양 소노, 부산 KCC, 서울 삼성이 각 20%, 6강 플레이오프에서 탈락한 대구 한국가스공사와 정관장이 각 7%, 4강 플레이오프에서 탈락한 울산 현대모비스와 수원 KT는 각 3%의 추첨볼을 배정받아 1~4순위를 결정했다.

이어 1~4순위에 배정받지 못한 4개 팀을 대상으로 2차 추첨을 진행해 지난 시즌 정규리그 순위의 역순으로 각각 40%, 30%, 20%, 10%를 부여했다.


'7% 확률 뚫었다' 정관장 2년 연속 신인 1순위 '대행운'…DB, K…
이날 추첨에서 정관장은 상대적으로 확률이 높은 DB, KCC, 소노 등을 제치고 1번을 뽑는 행운을 누렸다. 정관장은 지난해에 이어 2년 연속 1순위의 주인공이다.

이어 DB, KCC, 소노, 삼성 등의 순으로 2~5순위를 뽑았고, 한국가스공사와 현대모비스, KT가 뒤를 이었다.

정관장 유도훈 감독은 "7% 확률이었는데 1순위를 뽑아 정말 기쁘다. 팀에 도움이 되는 선수를 선발할 수 있도록 구단 사무국, 코칭스태프와 함께 고민해볼 생각이다. 순리대로 잘 선발하겠다"라고 기쁨을 감추지 못했다.


2순위 DB 김주성 감독은 "기쁘다. 구단 역사상 2002년 1순위 이후 가장 높은 순위가 나왔다. 올해 좋은 선수들이 많이 나왔기 때문에 정관장의 선택 이후 우리 팀에 필요한 선수를 선발하겠다"라고 했다.

3순위 KCC 이상민 감독은 "솔직히 더 높은 순위를 기대하고 있었다. 코칭스태프와 다각도로 생각해서 좋은 선택을 할 수 있도록 하겠다"라고 아쉬운 감정을 나타냈다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 타블로, 유서 영상 남겼다..."♥강혜정·딸 하루에 내 자산 어디있는지 써둬" ('에픽하이')

2.

김재중, '1조 재산설' 사실이었나...신사옥 2개 갖춘 대표였다 "재산 와전돼" ('편스토랑')

3.

황재근, 내가 티아라 지연과 이혼을..."저 아닙니다"

4.

'도수코5' 모델 김성찬, 혈액암 투병 중 사망…향년 35세 [SC이슈]

5.

'후덕해진' 이진욱, 몰라보게 변했다..턱선 실종·수염까지 '깜짝 근황'

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 대충격! '21억 FA' 이소영 시즌아웃 → 사상초유 '계약 해지' 요청까지 날벼락

2.

'야마모토 복사판'이 온다, "작은 선발투수 선입견 버려"...ESPN '선발투수 랭킹 2위-1966억' 예측

3.

KT에 다저스 기운이? '연봉 14억' 사우어 영입 "선발 경험 풍부한 구위형 투수…팀의 중심될 것" [공식발표]

4.

김하성 FA 선언 → WBC 대표팀 합류 차질? 이정후와 8일 체코전 현장방문…류지현 감독과 만남 가진다 [고척현장]

5.

레알 마드리드 깜짝 등장...김민재, 리버풀-유벤투스 이적설 최대 변수

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 대충격! '21억 FA' 이소영 시즌아웃 → 사상초유 '계약 해지' 요청까지 날벼락

2.

'야마모토 복사판'이 온다, "작은 선발투수 선입견 버려"...ESPN '선발투수 랭킹 2위-1966억' 예측

3.

KT에 다저스 기운이? '연봉 14억' 사우어 영입 "선발 경험 풍부한 구위형 투수…팀의 중심될 것" [공식발표]

4.

김하성 FA 선언 → WBC 대표팀 합류 차질? 이정후와 8일 체코전 현장방문…류지현 감독과 만남 가진다 [고척현장]

5.

레알 마드리드 깜짝 등장...김민재, 리버풀-유벤투스 이적설 최대 변수

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.