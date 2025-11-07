'7% 확률 뚫었다' 정관장 2년 연속 신인 1순위 '대행운'…DB, K…

|
|
[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 2025년 신인드래프트에서 1순위의 행운은 안양 정관장에 돌아갔다.
1차 추첨에는 지난 시즌 6강 플레이오프에 진출하지 못한 원주 DB, 고양 소노, 부산 KCC, 서울 삼성이 각 20%, 6강 플레이오프에서 탈락한 대구 한국가스공사와 정관장이 각 7%, 4강 플레이오프에서 탈락한 울산 현대모비스와 수원 KT는 각 3%의 추첨볼을 배정받아 1~4순위를 결정했다.
이어 1~4순위에 배정받지 못한 4개 팀을 대상으로 2차 추첨을 진행해 지난 시즌 정규리그 순위의 역순으로 각각 40%, 30%, 20%, 10%를 부여했다.
|
이어 DB, KCC, 소노, 삼성 등의 순으로 2~5순위를 뽑았고, 한국가스공사와 현대모비스, KT가 뒤를 이었다.
정관장 유도훈 감독은 "7% 확률이었는데 1순위를 뽑아 정말 기쁘다. 팀에 도움이 되는 선수를 선발할 수 있도록 구단 사무국, 코칭스태프와 함께 고민해볼 생각이다. 순리대로 잘 선발하겠다"라고 기쁨을 감추지 못했다.
2순위 DB 김주성 감독은 "기쁘다. 구단 역사상 2002년 1순위 이후 가장 높은 순위가 나왔다. 올해 좋은 선수들이 많이 나왔기 때문에 정관장의 선택 이후 우리 팀에 필요한 선수를 선발하겠다"라고 했다.
3순위 KCC 이상민 감독은 "솔직히 더 높은 순위를 기대하고 있었다. 코칭스태프와 다각도로 생각해서 좋은 선택을 할 수 있도록 하겠다"라고 아쉬운 감정을 나타냈다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com