고립된 괴물 에이스 웸반야마. 리그 최고 스피드 레이서, 강력 지원군으로…

|
|
|
[스포츠조선 류동혁 기자] 주춤하고 있는 샌안토니오 빅터 웸반야마에게 강력한 지원군이 온다.
샌안토니오 구단의 공식적 발표가 있었다.
폭스는 올 시즌 단 1경기도 치르지 못했다. 오프 시즌 햄스트링 부상을 당했고, 복귀를 위해 재활에 전념했다. 결국 10일 뉴올리언스전에서 복귀한다.
폭스는 리그 최고의 스피드를 지닌 메인 볼 핸들러였다. 새크라멘토 킹스의 핵심 에이스였고, 지난 시즌 샌안토니오로 이적했다.
코트에 나서면 그만큼 믿을 수 있는 선수라는 의미다.
샌안토니오는 올 시즌 초반 돌풍을 일으켰다.
웸반야마는 연일 MVP급 모드의 퍼포먼스를 펼쳤다. 하지만, 피닉스전 패배를 시작으로 2연패. 웸반야마의 경기 지배력도 줄어들었다.
웸반야마는 피닉스전에서 34분을 뛰면서 9득점, 9리바운드, 4블록슛으로 부진, 야투율은 28.6%에 그쳤다. LA 레이커스와의 경기에서도 19득점, 8리바운드, 3어시스트. 예상보다는 부진한 성적이었다.
게다가 스테판 캐슬과 함께 외곽 공격을 이끌었던 딜런 하퍼가 장기 부상자 명단에 올랐다. 센터 루크 코넷 역시 발목 부상 중이다. 이 시점에 팍스가 돌아온다.
캐슬과 데빈 바셀이 고군분투하고 있지만, 웸반야마의 강력한 2옵션으로는 2% 부족한 게 사실이다.
결국 웸반야마에 모든 수비의 초점이 맞춰지고 있다. 팍스가 돌아온다면, 집중 견제가 흐트러질 공산이 높다.
문제는 팍스와 웸반야마의 조화다. 상대 수비의 집중 견제를 약화시킨다는 점만으로도 팍스의 복귀는 호재다.
단, 샌안토니오와 웸반야마가 우승후보와 MVP 후보로 떠오르기 위해서는 두 선수의 조화가 필수다.
팍스는 리그 최고의 속공 전개 능력을 가지고 있고, 샌안토니오 트랜지션은 더욱 빨라질 것으로 보인다. 얼리 오펜스에서 웸반야마에게 좀 더 쉬운 공격 찬스가 돌아갈 가능성이 높다. 단, 웸반야마의 골밑 돌파를 위해 스페이싱을 제공해 줄 수 있는 지가 의문이다.
시즌 전 많은 전문가들은 '팍스, 캐슬, 하퍼 모두 견고한 외곽슛을 가지고 있지 않다. 웸반야마의 골밑 스페이싱을 충분히 확보해줄 수 없을 것'이라고 했다. 샌안토니오의 가장 큰 약점으로 지적한 부분이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com