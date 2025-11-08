고립된 괴물 에이스 웸반야마. 리그 최고 스피드 레이서, 강력 지원군으로 온다

기사입력 2025-11-08 14:03


고립된 괴물 에이스 웸반야마. 리그 최고 스피드 레이서, 강력 지원군으로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

고립된 괴물 에이스 웸반야마. 리그 최고 스피드 레이서, 강력 지원군으로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

고립된 괴물 에이스 웸반야마. 리그 최고 스피드 레이서, 강력 지원군으로…
디애런 팍스. AP연합뉴스



[스포츠조선 류동혁 기자] 주춤하고 있는 샌안토니오 빅터 웸반야마에게 강력한 지원군이 온다.

미국 ESPN은 8일(이하 한국시각) '샌안토니오 스퍼스 올스타 가드 디애런 폭스가 10일 뉴올리언스 펠리컨스와의 경기에서 올 시즌 데뷔전을 치른다'고 보도했다.

샌안토니오 구단의 공식적 발표가 있었다.

폭스는 올 시즌 단 1경기도 치르지 못했다. 오프 시즌 햄스트링 부상을 당했고, 복귀를 위해 재활에 전념했다. 결국 10일 뉴올리언스전에서 복귀한다.

폭스는 리그 최고의 스피드를 지닌 메인 볼 핸들러였다. 새크라멘토 킹스의 핵심 에이스였고, 지난 시즌 샌안토니오로 이적했다.

웸반야마를 지원할 수 있는 팀내 가장 유력한 2옵션 자원이다. 이 매체는 '올해 27세의 폭스는 LA 레이커스 루카 돈치치와 함께 지난 6시즌 평균 20득점, 5어시스트, 1스틸을 기록한 단 두 명의 선수 중 하나'라고 했다.

코트에 나서면 그만큼 믿을 수 있는 선수라는 의미다.

샌안토니오는 올 시즌 초반 돌풍을 일으켰다.


웸반야마는 연일 MVP급 모드의 퍼포먼스를 펼쳤다. 하지만, 피닉스전 패배를 시작으로 2연패. 웸반야마의 경기 지배력도 줄어들었다.

웸반야마는 피닉스전에서 34분을 뛰면서 9득점, 9리바운드, 4블록슛으로 부진, 야투율은 28.6%에 그쳤다. LA 레이커스와의 경기에서도 19득점, 8리바운드, 3어시스트. 예상보다는 부진한 성적이었다.

게다가 스테판 캐슬과 함께 외곽 공격을 이끌었던 딜런 하퍼가 장기 부상자 명단에 올랐다. 센터 루크 코넷 역시 발목 부상 중이다. 이 시점에 팍스가 돌아온다.

캐슬과 데빈 바셀이 고군분투하고 있지만, 웸반야마의 강력한 2옵션으로는 2% 부족한 게 사실이다.

결국 웸반야마에 모든 수비의 초점이 맞춰지고 있다. 팍스가 돌아온다면, 집중 견제가 흐트러질 공산이 높다.

문제는 팍스와 웸반야마의 조화다. 상대 수비의 집중 견제를 약화시킨다는 점만으로도 팍스의 복귀는 호재다.

단, 샌안토니오와 웸반야마가 우승후보와 MVP 후보로 떠오르기 위해서는 두 선수의 조화가 필수다.

팍스는 리그 최고의 속공 전개 능력을 가지고 있고, 샌안토니오 트랜지션은 더욱 빨라질 것으로 보인다. 얼리 오펜스에서 웸반야마에게 좀 더 쉬운 공격 찬스가 돌아갈 가능성이 높다. 단, 웸반야마의 골밑 돌파를 위해 스페이싱을 제공해 줄 수 있는 지가 의문이다.

시즌 전 많은 전문가들은 '팍스, 캐슬, 하퍼 모두 견고한 외곽슛을 가지고 있지 않다. 웸반야마의 골밑 스페이싱을 충분히 확보해줄 수 없을 것'이라고 했다. 샌안토니오의 가장 큰 약점으로 지적한 부분이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조세호x지석진, 롤렉스 시계 차고 등장..유재석 "이게 바로 가짜의 삶"(뜬뜬)

2.

신동, 원걸 선미 제치고 SM 오디션 1등 "선미는 JYP서 데려가"(아는형님)

3.

'40세 임신' 오초희, 노산 편견에 일침 "왜 이제 애 낳냐고? 걱정보다 응원해달라"

4.

지현우, 결혼 계획 깜짝 언급 "요즘 아이들만 봐도 기분 좋아"

5.

카카오게임즈, 지스타 2025 기간 중 부산에서 '배틀그라운드' 오프라인 행사 개최

스포츠 많이본뉴스
1.

홈런치는 출루왕이 2번. 역사상 가장 강한 2번의 탄생일까. 류지현호 첫 경기 포인트는[고척 현장]

2.

대만에 보인 '안현민' 유니폼. 대만 현지팬이었다. KT는 야구 한류 체험 중

3.

'오피셜' 공식발표, 일본 역사상 이런 선수는 없었다, EPL판 기적 탄생...100억 먹튀 대반전→2달 연속 이달 선수상 쾌거

4.

'아, 이런 슬픔이…월드시리즈 포기할 만 했다' LAD 투수 베시아, 월드시리즈에 빠진 이유. 딸이 하늘로 떠났다

5.

'32강 사실상 확정!' 백기태호, U-17 월드컵 스위스전 0-0 무승부...1승1무→조 3위는 확보

스포츠 많이본뉴스
1.

홈런치는 출루왕이 2번. 역사상 가장 강한 2번의 탄생일까. 류지현호 첫 경기 포인트는[고척 현장]

2.

대만에 보인 '안현민' 유니폼. 대만 현지팬이었다. KT는 야구 한류 체험 중

3.

'오피셜' 공식발표, 일본 역사상 이런 선수는 없었다, EPL판 기적 탄생...100억 먹튀 대반전→2달 연속 이달 선수상 쾌거

4.

'아, 이런 슬픔이…월드시리즈 포기할 만 했다' LAD 투수 베시아, 월드시리즈에 빠진 이유. 딸이 하늘로 떠났다

5.

'32강 사실상 확정!' 백기태호, U-17 월드컵 스위스전 0-0 무승부...1승1무→조 3위는 확보

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.