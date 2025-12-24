양효진, 김연경재단에 1000만원 기부 "스스로의 가능성을 믿고 한걸음 더 나아가길"

기사입력 2025-12-24 11:25


양효진, 김연경재단에 1000만원 기부 "스스로의 가능성을 믿고 한걸음 …
사진제공=KYK파운데이션

양효진, 김연경재단에 1000만원 기부 "스스로의 가능성을 믿고 한걸음 …
사진제공=KYK파운데이션

양효진, 김연경재단에 1000만원 기부 "스스로의 가능성을 믿고 한걸음 …
사진제공=KYK파운데이션

[스포츠조선 김영록 기자] 현대건설 양효진이 한국 배구의 미래를 위해 김연경재단에 1000만원을 기부했다.

KYK 파운데이션은 양효진 이사가 1000만 원을 기부했다고 밝혔다.

현대건설 힐스테이트 배구단 소속 미들블로커로 현역 생활을 이어가고 있는 양효진은 선수로 성장해온 과정 속 지원의 중요성에 공감, 김연경 재단 이사뿐 아니라 개인 기부를 통해서도 뜻을 보태고 있다.

KYK파운데이션 장학생 면접에 직접 참여하는 등 선수 출신의 경험을 바탕으로 청소년 선수들이 보다 건강하게 성장할 수 있는 환경에 대해서도 김연경 이사장과 함께 고민하는 중요한 참여자이자 벗이다.

양효진 이사는 "선수로서 성장하는 과정에서 주변의 응원과 지원이 얼마나 큰 힘이 되는지 잘 알고 있다. 이번 기부가 후배 선수들이 자신의 가능성을 믿고 한 걸음 더 나아가는 데 도움이 되기를 바란다"고 전했다.

KYK 파운데이션은 배구선수 출신 김연경 이사장이 설립한 비영리 공익재단으로, 스포츠를 통해 청소년 선수들이 자신의 가능성을 믿고 성장할 수 있도록 함께하고 있다.

재단 관계자는 "현역 선수이자 재단 이사로서 꾸준히 참여해 주고 있는 양효진 이사의 뜻이 더욱 뜻깊다. 앞으로도 선수들의 경험과 마음이 다음 세대로 자연스럽게 이어질 수 있도록 지원을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혼전임신' 곽튜브 "♥아내와 따로 산다" 폭탄 고백...신혼에 무슨 일 ('전현무계획3')

2.

전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

3.

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"

4.

유재석, 이이경 저격 속 빛난 의리…'놀뭐 하차' 박진주 결혼식 사회 맡았다

5.

케이트 윈슬렛 “뚱뚱한 역만 하라고 막말..약물로 살 안 뺄것” 소신 발언

스포츠 많이본뉴스
1.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

2.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

3.

그러면 그렇지! 토트넘 '포스트 쏘니' 영입 또또또 물거품…"맨시티 이적 원한다"→공식 매각가 1300억

4.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

5.

마이너 거부권은 무조건 좋다? 잘못 넣었다간 바보 된다...송성문은 왜 거들떠도 안봤을까

스포츠 많이본뉴스
1.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

2.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

3.

그러면 그렇지! 토트넘 '포스트 쏘니' 영입 또또또 물거품…"맨시티 이적 원한다"→공식 매각가 1300억

4.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

5.

마이너 거부권은 무조건 좋다? 잘못 넣었다간 바보 된다...송성문은 왜 거들떠도 안봤을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.