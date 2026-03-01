'29세' 쯔양, 161cm·45kg 충격 몸상태.."고등학생 수준" 판정
[스포츠조선 정유나 기자] 먹방 유튜버 쯔양이 체력 측정 결과 '표준 이하' 체중과 낮은 근육량을 보이며 건강 관리의 필요성을 강조했다.
1일 쯔양의 유튜브 채널에는 '하루 30000칼로리 먹는 대식가의 몸무게와 체력은 어떨까? x등급 나왔습니다..'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 쯔양은 "30살이 됐기 때문에 체력 등급이 궁금하다"며 체력 인증센터를 찾았다.
쯔양은 현재 몸 상태에 대해 "계단 5개 올라가는것도 힘들다 지금"이라며 "제가 한 46~48kg 유지하다 운동하고 58kg까지 엄청 쪘다가 운동을 아예 안하기 시작했다. 그러면서 살이 급격히 빠져서 지금 거의 14kg 빠졌다. 원래 체력이 이렇지 않다"고 털어놨다.
먼저 쯔양은 인바디를 측정했고, 키 161.7cm에 몸무게 45.8kg이 나왔다. 여기에 골격근량 18%, 체지방률26.5%로 체중과 골격근량은 표준이하 상태였다.
이후 체력측정을 마친 쯔양은 3등급 판정을 받았다. 유연성, 심폐지구력이 1등급, 근지구력이 2등급이지만 근력이 3등급이어서 종합 3등급을 받았다. 이에 담당자는 "근육량이 너무 적다. 이정도면 사실 청소년기 고등학생 수준이다. 근력 위주로 웨이트 트레이닝 해줄 필요가 있다"고 강조했다.
이를 들은 "운동 안하니까 순식간에 훅 빠졌다"고 털어놨고, 담당자는 "나이가 조금 더 들수록 근육량은 점점 빠지기 시작한다"고 당부했다. 이어 쯔양은 근력 운동법을 배운 후 "건강을 생각할 나이가 돼서 저도 운동을 열심히 하겠다. 여러분들도 건강 챙기시라"고 전했다.
