유소년 농구팀 최강전 열린다! '2025 전국 유소년 통합 농구대회' 개…

대한민국농구협회가 12월 13일부터 21일까지 서울 서대문구 연세대학교 체육관에서 '2025 전국 유소년 통합 농구대회'를 개최한다.
이번 대회는 학교운동부 스포츠클럽 학교스포츠클럽 뿐만 아니라 KBL·WKBL의 유소년대회 입상 팀까지 참여하는 전국 단위 유소년 농구 행사다. 서로 다른 무대에서 활약해 온 초등부 남녀 유망주들이 한자리에 모여 기량을 겨루는 무대라고 할 만하다.
아울러 그동안 각 영역에서 독립적으로 운영되던 팀들이 한 무대에서 만나면서 국내 유소년 농구 생태계 전반의 연계성과 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대된다.
참가신청은 12월 1일까지 대한민국농구협회 홈페이지에서 진행되며 현재 참가신청이 순차적으로 접수되고 있다.
협회는 이번 대회를 통해 유소년 선수들이 보다 다양한 경기 경험을 얻을 뿐만 아니라 여러 경로를 통해 농구를 배우고 성장한 선수들이 자연스럽게 교류할 수 있는 환경이 조성될 것으로 보고 있다. 협회 관계자는 "이번 통합대회는 한 해 동안 각 무대에서 뛰어난 성과를 보여준 팀들이 모여 서로의 기량을 확인하는 의미 있는 무대"라며 "본 대회가 지역과 영역을 넘어선 농구 네트워크 형성에 중요한 역할을 할 것"이라고 밝혔다.