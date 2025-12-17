수원 KT '초특급 신인'의 각오…"'강성욱 아빠'로 기억에 남게 하라고 했다"

기사입력 2025-12-17 10:50


16일 고양체육관에서 열린 프로농구 고양 소노-수원 KT전. KT 강성욱이 소노 이정현과 정희재를 제치며 레이업슛을 시도하고 있다. 고양=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.16/

16일 고양체육관에서 열린 프로농구 고양 소노-수원 KT전. KT 강성욱이 레이업슛을 시도하고 있다. 고양=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.16/

[고양=스포츠조선 김가을 기자]"'강성욱 아빠'로 기억에 남게 하라고 했다."

수원 KT의 '초특급 신인' 강성욱(21)의 활약이 뜨겁다. 강성욱은 올 시즌 신인선수 드래프트를 통해 프로에 데뷔했다. 1군 무대에서 이제 막 6경기를 치른 신인이지만, 부상으로 이탈한 '주전 가드' 김선형의 자리를 든든하게 채우고 있다. 문경은 KT 감독이 "최근 경기들을 보면 강성욱이 이제 주전 가드로 자리매김한 것 같다. 김선형이 돌아오더라도 쉰 기간이 길기 때문에 제 컨디션을 찾을 때까지는 강성욱이 메인 가드, 볼 핸들러 역할을 해줘야 할 것 같다. 제 컨디션을 찾은 이후에도 시간 분배를 잘해서 써야 할 것 같다"고 말할 정도다.

강성욱은 16일 고양 소노와의 대결에서도 센스 있는 플레이로 팀 승리에 앞장섰다. 경기가 85-85로 팽팽하던 경기 종료 1.4초 전이었다. KT 공격 상황에서 강성욱이 띄워 투입한 패스를 하윤기가 앨리웁으로 마무리하는 과정에서 상대의 파울이 나왔다. KT는 자유투 2개 중 하나를 넣으며 86대85로 승리했다.

경기 뒤 강성욱은 "코칭스태프께서 중요한 경기라고 강조했다. 값진 승리라고 생각한다. 내가 잘했다기보다는 형들이 정말 잘 도와줘서 이런 결과가 나온 것 같다. 아무래도 프로 경험이 부족하다고 생각한다. 승부처에서 상대 케빈 켐바오 선수에게 '손질'(스틸 허용 위기) 몇 번 당했다. 형들이 잘 커버해줬다. (100점 만점에) 60점 정도 주고 싶다"며 "(프로) 처음 뛰었을 때는 시야가 좁다고 느꼈다. 경기를 거듭하면 거듭할수록 조금 여유가 생기는 것 같다. 나 자신에 대한 믿음이 생기다보니 시야도 자연스럽게 늘어나는 것 같다. D리그를 병행하다보니 자연스럽게 체력이 올라오는 것 같다"고 말했다.

강성욱의 이름 앞엔 스스로 뛰어 넘어야 할 '수식어'가 있다. 바로 아버지의 이름이다. 그는 강동희 전 원주 동부 감독의 아들이다. 강 전 감독은 선수 시절 국가대표까지 지냈다. 다만, 현재는 불미스러운 일로 농구계를 떠났다. 강성욱은 "아버지의 아들이라는 수식어가 부담스럽기도 하지만, '강성욱 아빠 강동희'라고 불리도록 해달라는 아버지 말씀에 자신감을 많이 얻는다"고 말했다.

이제 막 프로에 첫 발을 내딛은 강성욱은 "속공과 화려함에선 김선형 선수(KT), 2대2 플레이나 슈팅, 패스, 수비에선 허훈 선수(부산 KCC)의 장점을 두루 가진 선수가 되고 싶다"고 했다. KT는 19일 수원 KT 소닉붐 아레나에서 원주 DB와 격돌한다.

고양=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

