선두 LG, DB 맹추격 뿌리치고 '고공질주'…'대어잡았다' 현대모비스,…

[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 선두 창원 LG가 연승 시동을 다시 걸었고, 울산 현대모비스는 반란에 성공했다.
LG는 21일 창원실내체육관에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 원주 DB와의 홈경기서 윤원상의 초반 외곽포, 칼 타마요의 후반 대활약을 앞세워 74대69로 승리했다. 최근 2연승 뒤 다시 연승에 성공한 LG는 16승6패를 기록하며 2위와의 격차를 1.5게임으로 벌렸다. 연승 도전에 실패한 DB는 13승10패, 4위 제자리 걸음을 했다.
이날 창원에서는 만원 관중(4950명)을 기록할 정도로 선두 행진을 유지하고 있는 LG의 인기를 실감케 했다. 관중의 뜨거운 응원에 보답하기라도 하듯, 반전에 반전을 거듭하며 경기 내용도 흥미진진했다. 전반에는 '예비역' 윤원상의 손끝이 불타올랐다. 윤원상은 3점슛 5개를 앞세워 2쿼터 중반 27-21로 앞서가는 데 선봉에 섰다. 하지만 DB에는 토종 빅맨 정효근이 있었다. LG가 화끈한 3점슛에 환호를 하려고 하면 어김없이 정효근이 내외곽슛으로 응수하며 찬물을 끼얹었다. 결국 29-33으로 역전을 허용한 채 전반을 마친 LG는 3쿼터 초반에 불운을 만나기도 했다. 최고 외국인 선수 아셈 마레이가 파울트러블(4반칙)에 걸렸고, 절정의 슛감을 자랑하던 윤원상이 다리 경련으로 인한 통증을 호소하며 코트를 떠나야 했다.
한때 31-40까지 벌어지며 LG가 고전을 면치 못하던 상황, 구세주가 등장했다. 전반에 침묵하던 아시아쿼터 칼 타마요가 언제 그랬느냐는 듯, 체육관에 울려퍼지는 응원가 '새들처럼'에 맞춰 펄펄 날기 시작했다. 여기에 한상혁과 유기상의 3점슛까지 더해지며 50-52, 추격 성공으로 3쿼터를 마쳤다. 뒤늦게 기세를 올린 LG는 시즌 최강팀답게 승부처 관리 능력에서 DB를 압도했다. 4쿼터 시작과 함께 유기상의 자유투로 동점에 성공한 LG는 DB 이선 알바노와 정효근의 3점슛 저항에도 흔들리지 않았다. 오히려 달아오른 득점력에 더 신바람이 난 타마요를 앞세워 종료 1분30초를 남기고 70-65로 앞서며 승리를 예약했다.
이날 서울 잠실학생체육관에서는 현대모비스가 서울 SK를 87대74로 완파하는 이변을 연출했다. 레이션 해먼즈가 3점슛 4개 포함, 36득점을 하며 승리의 선봉에 섰고 서명진(20득점) 김건하 조한진(이상 11득점)이 고르게 힘을 보탰다. SK는 자밀 워니(25득점)와 김낙현(29득점)이 분전했지만 대릴 먼로와 나머지 국내선수들의 뒷받침이 부족해 초반부터 끌려갔다. 승부는 사실상 1쿼터부터 갈렸다. 현대모비스가 27득점을 하는 동안 SK는 14득점에 그쳤다. SK는 2쿼터 들어 반격에 나섰지만 '결정타'를 날리지 못했고, 해먼즈와 서명진의 공세에 막판까지 끌려갔다. 연패를 면한 현대모비스는 고양 소노와 공동 8위(8승15패)가 됐고, 3연승에서 멈춘 SK는 13승11패(5위)가 됐다. 최만식 기자 cms@sportschosun.com