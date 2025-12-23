크리스마스 주간 NBA 주요 경기 대거 포함… 프로토 승부식 151회차 …

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 12월 24일(한국시각)에 열리는 2025~2026 미국 프로농구(NBA) 주요 경기들을 대상으로 한 프로토 승부식 151회차가 발매 중이라고 밝혔다.
이번 프로토 승부식 151회차에는 크리스마스 주간에 열리는 다양한 NBA 경기들이 대거 편성됐다. LA 클리퍼스-휴스턴전을 시작으로 새크라멘토-디트로이트, 포틀랜드-올랜도, 유타-멤피스, 피닉스-LA 레이커스, 샌안토니오-오클라호마시티, 미네소타-뉴욕, 댈러스-덴버를 비롯해, 마이애미-토론토, 인디애나-밀워키, 클리블랜드-뉴올리언스, 애틀랜타-시카고, 필라델피아-브루클린, 샬럿-워싱턴전 등 총 14경기가 선정됐다.
각 경기는 일반, 핸디캡, 언더오버, SUM 등의 다양한 유형으로 즐길 수 있으며, 해당 경기 시간 전까지 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.
정규시즌 일정이 이어지는 가운데 각 팀의 전력과 최근 경기 흐름이 비교적 명확하게 드러나는 크리스마스 주간을 앞두고 NBA 주요 맞대결들이 편성됐다. 프로토 승부식 151회차에는 동·서부 콘퍼런스 구단의 다양한 경기들이 고르게 포함되며, 전력 우위가 비교적 분명한 경기와 함께 전개 양상에 따라 접전 가능성이 높은 경기들까지 구성됐다.
한국스포츠레저 관계자는 "크리스마스가 포함된 연말 시즌 주간을 맞아 이번 회차에 NBA 주요 경기가 집중 편성됐다"며 "프로토 승부식의 다양한 게임 유형을 활용해 농구 팬들이 보다 즐겁게 관전과 함께 승부 예측의 묘미를 느끼길 바란다"고 전했다.
한편 2025~2026 NBA 주요 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 151회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 공식 온라인 발매사이트 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.