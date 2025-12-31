여자 프로농구 올스타전, 3점슛 콘테스트와 스킬 챌린지 누가 참가하나?

기사입력 2025-12-31 15:21


WKBL(한국여자농구연맹)은 오는 1월 4일 오후 2시 부산 사직실내체육관에서 열리는 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구 올스타 페스티벌'에서 진행되는 '포카리스웨트 3점슛 콘테스트'와 '스킬 챌린지'의 참가 명단을 확정했다.

포카리스웨트 3점슛 콘테스트 예선은 제한 시간 60초 동안 5개 구역에서 총 25개의 슛을 던져 승부를 가리는 방식으로 진행된다. 이번 콘테스트에는 구단별 2명씩 총 12명이 출전해 예선 상위 3명의 선수가 본선에 진출한다. 본선에서는 딥쓰리존이 설치돼 제한 시간 70초 내에 5개 구역과 딥쓰리존까지 총 27개의 3점 슛을 시도한다.

역대 3점 슛 콘테스트 최다 우승 공동 1위(3회)를 기록중인 KB스타즈 강이슬은 이번 대회에서 우승할 경우, BNK썸 박혜진(3회)을 제치고 단독 1위로 올라서게 된다. 이외에도 지난 27일 경기에서 3점슛 9개를 성공시키며 역대 한 경기 최다 3점슛 성공 공동 2위에 오른 우리은행 이민지를 포함해 총 12명의 선수가 우승 상금 100만 원을 두고 경쟁한다.

한편 지난 시즌 팀 대결로 펼쳐졌던 스킬 챌린지는 올 시즌 구단별 대표 선수 1명이 출전하는 개인전 방식으로 진행된다. 올 시즌 평균 어시스트 1위(6.69개)를 기록하고 있는 KB스타즈 허예은을 비롯해 삼성생명 이해란, 신한은행 신이슬, 우리은행 이민지, 하나은행 정예림, BNK썸 이소희 등 각 구단을 대표하는 선수들이 상금 100만 원을 놓고 기록 경쟁을 펼친다.

올스타전은 KBS N 스포츠, MBC스포츠플러스, SPOTV를 통해 생중계되며, 네이버 스포츠, SOOP, 다음 스포츠, WKBL 애플리케이션, SPOTV NOW 등 뉴미디어 채널에서도 시청할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

