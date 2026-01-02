'아셈 마레이 더블더블' 창원 LG 20승 선점…'6연패' 서울 삼성 80-62 격파

기사입력 2026-01-02 23:14


'아셈 마레이 더블더블' 창원 LG 20승 선점…'6연패' 서울 삼성 8…
2일 잠실실내체육관에서 열린 서울 삼성과 창원 LG의 경기. LG 마레이가 레이업슛을 시도하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2026.01.02/

'아셈 마레이 더블더블' 창원 LG 20승 선점…'6연패' 서울 삼성 8…
2일 잠실실내체육관에서 열린 서울 삼성과 창원 LG의 경기. 6연패에 빠진 삼성 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2026.01.02/

[스포츠조선 김가을 기자]창원 LG가 20승 고지에 올랐다.

창원 LG는 2일 잠실체육관에서 열린 서울 삼성과의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 원정 경기에서 80대62로 이겼다. LG(20승7패)는 삼성전 6연승을 달리며 1위 자리를 굳게 지켰다. 2위 안양 정관장(18승9패)과의 격차도 2경기로 늘렸다. LG의 에이스 아셈 마레이는 16득점-13리바운드로 더블더블을 작성했다. 양홍석(11득점)과 윤원상(10득점)도 두 자릿수 득점을 올리며 승리에 기여했다. 반면, 삼성(9승18패)은 6연패 늪에 빠졌다. 울산 현대모비스와 공동 8위가 됐다.

전반을 34-23으로 앞선 채 마친 LG는 후반 들어 삼성에 추격을 허용했다. LG는 3쿼터에서 실책 5개를 범했다. 그 사이 삼성은 케렘 칸터를 앞세워 따라붙었다. LG는 3쿼터를 53-44로 마쳤다.

마지막 쿼터, LG는 시작부터 윤원상의 3점포로 분위기를 끌어 올렸다. 쿼터 중반엔 마이클 에릭의 득점과 윤원상의 외곽포로 연속 5득점했다. 16점 차로 크게 달아났다. 여기에 경기 종료 3분33초를 남기고는 유기상이 3점포로 71-53을 만들어 승리를 굳혔다. LG는 경기 종료 2분여를 남기고 핵심 멤버들을 모두 벤치로 불러들이며 경기를 마쳤다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윌 스미스, 男 연주자 성희롱 피소..”숙소서 HIV 치료제·쪽지 발견”

2.

최화정, 10살 연하 ♥이서진과 내년 결혼하나..“남편 자리에 합있어”

3.

임수정, 새해 첫날 모친상 비보…"모든 장례 절차 비공개"

4.

장원영 "홍콩은 좋아하는 나라" 발언에 中 격앙…아이브 퇴출·불매 번졌다

5.

'암 투병' 배우 안성기, 나흘째 의식불명..큰아들 급거 귀국→응원 봇물

스포츠 많이본뉴스
1.

일본은 인정, 사실상 '포기 모드'가 현실적 선택지인가...사실상 결승전은 '대만전'이다

2.

대충격! '흥민이형 망했어' 부앙가 뛰는 가봉, 네이션스컵 탈락에 사상 초유의 대표팀 '강제 해체'+'레전드' 오바메양 퇴출

3.

'김연경 은퇴로 걱정했는데…' 제자가 왔다, V리그는 무사했다...'신의 한수' 된 OK저축은행의 부산행

4.

한화 처음 왔을 때도, 와이스에 눈길 준 사람 없었다...이마이 합류에 폭망? 뚜껑은 열어봐야 아는 법

5.

[단독]미쳤다! '폭풍 영입' 전북, '우한과 계약 만료' 특급 DF 박지수까지 품었다...주말 메디컬테스트 '예정'

스포츠 많이본뉴스
1.

일본은 인정, 사실상 '포기 모드'가 현실적 선택지인가...사실상 결승전은 '대만전'이다

2.

대충격! '흥민이형 망했어' 부앙가 뛰는 가봉, 네이션스컵 탈락에 사상 초유의 대표팀 '강제 해체'+'레전드' 오바메양 퇴출

3.

'김연경 은퇴로 걱정했는데…' 제자가 왔다, V리그는 무사했다...'신의 한수' 된 OK저축은행의 부산행

4.

한화 처음 왔을 때도, 와이스에 눈길 준 사람 없었다...이마이 합류에 폭망? 뚜껑은 열어봐야 아는 법

5.

[단독]미쳤다! '폭풍 영입' 전북, '우한과 계약 만료' 특급 DF 박지수까지 품었다...주말 메디컬테스트 '예정'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.