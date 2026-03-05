장항준, 천만 앞두고 '공약 대참사' 수습 "개명·성형? 감당 안 된다"

기사입력 2026-03-05 12:02


[스포츠조선 정유나 기자] 영화 '왕과 사는 남자'의 천만 관객 돌파를 앞두고, 장항준 감독이 화제의 '천만 공약'에 대해 해명했다.

장항준 감독은 4일 유튜브 채널 SBS 라디오 '배성재의 텐 수요일 라이브'에 게스트로 출연했다.

이날 장 감독은 앞서 언급했던 '전화번호 변경, 개명, 성형, 귀화, 선상 파티' 공약에 대해 수습해 눈길을 끌었다.

장 감독은 "당시에는 천만 관객을 전혀 예상하지 못했다"며 "개봉 첫날 스코어와 예매율이 낮아 손익분기점을 넘길 수 있을지가 걱정이었고, 그래서 웃자고 한 이야기였다"고 다급하게 해명해 웃음을 자아냈다.

이어 "뉴스에서 공약처럼 다뤄지니 부담이 됐고, 투자사에서도 대책 회의를 했다고 하더라"며 "지금 생각해보면 '전 재산의 반을 내놓겠다'는 공약을 안 한 게 다행이다. 어떻게 모든 공약을 다 지키고 사느냐"고 농담을 덧붙였다.

그러면서 "요즘 지인들에게서 '개명하고 번호 바꾸기 전에 마지막으로 안부 전한다'는 조롱 섞인 문자가 수백 통씩 오고 있다. 성형을 한다면 부분 수선이 아니라 아예 허물고 다시 짓는 재건축 수준이라 감당이 안 된다"고 말했다.

제작사 장원석 대표 역시 "손익분기점인 260만 명만 넘어도 좋겠다고 생각했다"며 "잘되면 500만 명 정도를 기대했을 뿐 이런 흥행은 상상하지 못했다"고 솔직하게 밝혔다.


대신 장 감독은 현실적인 대안으로 서울 시내에서 시민들을 대상으로 한 커피차 이벤트를 준비했다. 배급사 쇼박스는 5일 "오는 12일 오후 12시 서울신문사 광장에서 '왕과 사는 남자'의 흥행 감사 커피차 이벤트가 개최된다"며 "현장에는 장항준 감독이 참석해 관객들의 사랑에 보답할 예정"이라고 밝혔다.


한편, '왕과 사는 남자'는 '천만 관객 돌파'를 눈앞에 두고 있다. 4일 기준 누적 관객 수는 959만 명으로, 무난하게 주말쯤 1000만 관객을 돌파할 것으로 보인다.

jyn2011@sportschosun.com

