[현장인터뷰] '4연패 수렁' 이상민 감독이 짚은 패인 "3점슛 부족, 숀 롱과 허훈에 쏠린 득점"

최종수정 2026-01-04 19:19

[현장인터뷰] '4연패 수렁' 이상민 감독이 짚은 패인 "3점슛 부족, …
사진=KBL

[안양=스포츠조선 김대식 기자]이상민 부산 KCC 감독은 선수들을 탓하지 않았다.

KCC는 4일 안양 정관장 아레나에서 열린 안양 정관장과의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 원정 경기에서 68대76으로 패배했다. 에이스 듀오 숀 롱과 허훈이 활약해줬지만 두 선수만으로는 연패 탈출이 어려웠다. 4연패에 빠진 KCC는 4위 수성이 위태로워졌다.

KCC는 1쿼터가 어려웠다. 허훈과 숀 롱이 묶이면서 고전했다. 1쿼터 15-22로 끌려갔다. 2쿼터 초반 정관장의 3점까지 터지면서 흐름을 또 내줬다. 2쿼터 중반 넘어 에이스 허훈이 터지기 시작했다. 수비까지 살아나며 35-34로 역전했다. 3쿼터는 문유현의 존재감을 막아내지 못하면서 다시 역전을 허용했다. 51-57로 4쿼터를 준비했다. 정관장이 달아다면 KCC가 따라가는 흐름이었다. KCC는 반칙 관리에 실패했다. 클러치에서 조니 오브라이언트도 막아내지 못하면서 4연패에 빠졌다.

이상민 감독은 "잘 따라갔지만 마지막이 조금 아쉬웠다. 나오지 말아야 할 턴오버가 나왔다. 힘든 상황에서도 선수들이 열심히 해줬다. 숀 롱이 40분 가까이 뛰어줬다. 제공권에서는 앞섰지만 3점슛 찬스가 많이 나오지 않았다. 시도도 적었고, 성공률도 떨어졌다. 그런 부분이 겹치면서 선수들 사기가 떨어졌다. 출전 선수가 많이 없어서 더 힘들었다. 연패 안 빠지도록 일어나도록 준비하겠다"며 아쉬운 소감을 전했다.

허훈을 허웅처럼 활용하겠다는 계획도 잘 풀리지 않았다. 이상민 감독은 "아무래도 있는 것과 없는 건 다르다. 그동안 잘된 부분은 감동현 윤기찬에게 찬스가 났다. 오늘은 허훈에게 집중되면서 동현이나 기찬이에게 찬스가 나오지 않았다. 숀 롱, 허훈에게 점수가 몰렸다. 최근에 안 좋을 때 기록을 보면 득점이 아쉽다"며 공격 문제를 진단했다.

마지막으로 이상민 감독은 "부상 선수가 많아 부족했다. 그래도 잘 버텨왔다. 올스타 브레이크 전까지 남은 4경기가 고비다. 연패를 탈출하도록 노력하겠다"며 다음을 기약했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현주엽, 눈에 띄게 수척·노화된 근황..“40kg 빠졌다”

2.

송은이, 소속사 직원 '줄퇴사' 폭로 터졌다..."사적으로 놀려 해" 김숙 일침

3.

'흑백요리사2' 나온 이순실, 한식조리기능사에 굴욕 당했다..."너무 어려워"

4.

김대호, 보톡스로 외모 관리 "자유로움만 부각돼 고민..정돈된 모습 섞을 것"

5.

韓서 10일 연속 1위 '메이드 인 코리아', 글로벌 흥행도 심상치 않다..2위로 순위 급등

스포츠 많이본뉴스
1.

19세 소녀 분노의 발차기 사건→22년 뒤 올스타전을 뒤집어 놓았다. 최윤아 신한은행 감독 '발차기 오마주'

2.

"기술의 배구가 피지컬 배구를 이겼다"…대한항공 승부수 무력화, 선두 추격 시작됐다

3.

선두 경쟁 불붙었다! 현대캐피탈, '러셀 OH 승부수' 대한항공 셧아웃 제압 [인천 리뷰]

4.

"푸이그도 베네수엘라에 있다" MLB 선수들도 현지 공항 폐쇄로 초비상

5.

"될 거라고 생각했는데…" 임동혁-러셀 동반 출격→20점 고지도 힘겨웠다

스포츠 많이본뉴스
1.

19세 소녀 분노의 발차기 사건→22년 뒤 올스타전을 뒤집어 놓았다. 최윤아 신한은행 감독 '발차기 오마주'

2.

"기술의 배구가 피지컬 배구를 이겼다"…대한항공 승부수 무력화, 선두 추격 시작됐다

3.

선두 경쟁 불붙었다! 현대캐피탈, '러셀 OH 승부수' 대한항공 셧아웃 제압 [인천 리뷰]

4.

"푸이그도 베네수엘라에 있다" MLB 선수들도 현지 공항 폐쇄로 초비상

5.

"될 거라고 생각했는데…" 임동혁-러셀 동반 출격→20점 고지도 힘겨웠다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.