17~18일 열리는 남자농구 올스타전, 다양한 볼거리와 프로그램 함께 열려
남자 프로농구 올스타전이 오는 17~18일 양일간 잠실실내체육관에서 개최된다.
KBL은 17일 전야제 경기부터 18일 올스타전 본 행사까지 팬들을 위한 다양한 올스타 프로그램을 선보일 예정이다.
전야제에선 각 구단을 대표하는 아시아쿼터 선수와 3년차 이내 국내 선수가 맞대결을 펼친다. 사전 이벤트로는 '1v1 콘테스트'와 '포카리스웨트 3점슛 콘테스트' 예선전이, 하프타임에는 '스포츠일러스트레이티드 덩크 콘테스트' 예선전이 열린다.
18일 본 행사에선 올스타전뿐 아니라 다양한 볼거리가 준비된다. 경기 시작 전에는 1v1 콘테스트 준결승과 잠실실내체육관의 역대 명장면을 코트 맵핑 연출로 구현한 'GOODBYE JAMSIL' 콘셉트의 오프닝쇼 그리고 올스타 선수들의 입장 퍼포먼스가 진행된다.
1쿼터와 3쿼터 타임아웃에는 각각 3점슛 콘테스트 결승전과 1v1 콘테스트 결승전이 펼쳐지며 하프타임에는 덩크 콘테스트 결승전이 예정된다. 이밖에 작전타임에는 올스타 선수들과 팬들이 함께하는 다양한 참여형 이벤트가 진행될 예정이다.
양일간 경기장 외부에서는 올스타 MD 및 스포츠일러스트레이티드 부스, 푸드트럭이 운영된다. 관중 입장 후 로비에서는 포카리스웨트, KBL 어시스터, KBL TV 등 각종 이벤트 부스와 올스타 선수 프레임으로 촬영할 수 있는 포토이즘 부스도 마련된다. 또 잠실실내체육관의 추억을 담은 'END;AND 히스토리 월' 실내 사진전도 함께 열린다.
'2025~2026 LG전자 프로농구' 올스타전은 tvN 스포츠와 티빙(TVING)을 통해 생중계 된다.
