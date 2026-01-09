'2위 넘보지마!' 정관장, 현대모비스와 혈투 끝 진땀승…78-76 승리, 단독 2위 도약
[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 안양 정관장이 울산 현대모비스를 잡고 천적 관계를 이어갔다.
정관장은 9일 안양 정관장아레나에서 열린 '2025~2026 LG전자 프로농구' 4라운드 현대모비스와의 홈경기서 78대76으로 신승을 거뒀다.
2연승을 달린 정관장은 20승10패로 한 계단 상승해 단독 2위가 됐다. 현대모비스는 10승20패로 8위에 위치했다.
정관장은 현대모비스전 5연승을 달린 기세에 걸맞게 우세를 이어갔다.
정관장은 조니 오브라이언트가 19득점, 9리바운드, 4어시스트, 2가로채기로 펄펄 날았고, 위닝샷의 주인공 박지훈((10득점, 4리바운드, 3어시스트)을 비롯해 변준형(11득점), 문유현 한승희(각 10득점)의 고른 활약을 등에 업었다.
두 팀은 경기 시작 전부터 주축 선수를 잃은 채 우려감을 나타냈다. 정관장은 렌즈 아반도가 발목 염좌로 이탈했고, 현대모비스는 레이션 해먼즈가 치골염으로 엔트리에서 빠졌다.
현대모비스의 초반 투지가 빛났다. 정관장이 달아나면 현대모비스가 따라가는 흐름이 계속됐다. 전반은 24-18로 현대모비스가 기선을 잡는데 성공했다.
이후 정관장이 반격에 성공하면서 45-36으로 전반을 마치는데 성공했다.
운명의 4쿼터에서 정관장의 막판 투지가 빛났다. 75-76 상황에서 경기 종료 44초를 남겨 두고 박지훈이 역전(77-76) 득점을 올렸다. 이어 문유현이 팀반칙으로 인한 자유투를 얻어 1개를 성공하며 78-76으로 벌렸다.
남은 시간은 14.9초였고 현대모비스의 마지막 슛이 빗나가며 정관장이 짜릿한 승리를 지킬 수 있었다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com
