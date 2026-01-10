하나은행 파죽의 4연승, 선두 질주. 정현 20득점 폭발. BNK, 신한은행 완파, 단독 2위(종합)

기사입력 2026-01-10 18:47


하나은행 파죽의 4연승, 선두 질주. 정현 20득점 폭발. BNK, 신한…
하나은행 정현. 사진제공=WKBL

[스포츠조선 류동혁 기자] 부천 하나은행의 선두 질주가 계속 이어지고 있다. 올스타 브레이크 이후 첫 경기에서 승리, 4연승을 달렸다.

하나은행은 10일 용인실내체육관에서 열린 BNK금융 2025~2026 여자프로농구 정규리그 용인 삼성생명전에서 75대57로 승리를 거뒀다.

11승3패를 기록한 하나은행은 2위 부산 BNK(8승6패)와의 격차를 3.0게임으로 유지했다.

삼성생명은 6승8패(5위).

하나은행은 정현(20득점. 3점슛 5개)의 고감도 외곽슛과 진안(21득점, 12리바운드)이 맹활약했다. 이이지마 사키, 박소희(각 12득점)도 맹활약했다.

공격 루트는 다양했고, 수비 압박은 여전히 견고했다.

삼성생명은 강유림(13득점)이 고군분투. 하지만, 이해란이 8득점(9리바운드)로 하나은행의 압박 수비에 묶였다. 배혜윤의 공백도 있었다.

전반까지 팽팽했다. 1쿼터 하나은행은 9점 차 리드를 잡아냈지만, 삼성생명이 2쿼터 추격을 시작했다. 결국 39-33, 6점 차 하나은행의 리드로 전반 종료.


그러나, 3쿼터부터 힘 차이가 나타났다. 하나은행은 강력한 압박과 기습적 더블팀으로 삼성생명의 공격 흐름을 끊었다. 이어진 공격에서 하나은행은 박소희, 진안, 정현의 연속 득점으로 10점 차 이상 리드를 벌렸다. 결국 4쿼터 정현이 승패에 쐐기를 박는 연속 3점포를 쏘아올리면서 17점 차 리드. 승패를 결정지었다.

부산 BNK는 인천 도원체육관에서 열린 원정 경기에서 인천 신한은행을 74대61로 완파했다. 단독 2위(8승 6패).

초반부터 BNK는 강력했다. 25-7까지 앞선 BNK는 41-19, 무려 22점 차 리드를 잡아내며 일찌감치 승리를 확정지었다.

전열을 정비한 신한은행은 후반 맹렬하게 추격했지만, 승패를 뒤집을 순 없었다. BNK 에이스 김소니아는 27득점, 17리바운드를 기록, 승리의 일등공신이 됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

