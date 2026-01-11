[현장인터뷰]'8연패 탈출' 김효범 삼성 감독 "자신감 생기면 우리도 연승할 수 있을 것 같다"

서울 삼성은 11일 서울 잠실학생체육관에서 열린 서울 SK와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 원정 경기에서 92대89로 승리했다. 삼성(10승20패)은 지긋지긋했던 8연패 늪에서 벗어났다.
경기 뒤 김 감독은 "진짜 힘든 상황이었다. 선수들이 투혼을 발휘한 것 같다. 그렇게 바랐던 이타적인 움직임, 유기적인 모습을 많이 보였다. '원 팀'으로 승리한 것 같다"며 "선수들이 자신감을 얻을 수 있는 계기가 된 것 같다. 흐트러지지 않고 이타적인 마인드를 심어주는 것이 중요한 것 같다. 패스-패스 해서 누구나 슛을 쏠 수 있도록 하는 농구를 하면 될 것 같다"고 말했다.
경기 전 변수가 있었다. '외국인 선수 1옵션' 앤드류 니콜슨 때문이었다. 니콜슨은 7일 창원 LG와의 경기에서 논란의 장면을 생산했다. 3쿼터 중반 파울이 불리자 거칠게 항의했다. 테크니컬 파울도 받아 5반칙 퇴장했다. 이후 라커룸으로 들어가면서 실내 사이클 기구를 넘어뜨렸다. 결국 '실격 퇴장 파울'까지 기록됐다.
결단을 내렸다. 삼성은 니콜슨을 빼고 경기에 나섰다. 결전을 앞둔 김효범 삼성 감독은 "니콜슨은 프로 리그, 삼성 기업, 썬더스 농구단의 명예와 이미지를 실추한 부분이 있다. 물론 KBL에서 징계를 주겠지만, 우리 자체적으로 징계를 했다. 이번 경기는 나서지 않기로 했다. 징계 차원에서 출전하지 않는다. 일단 한 경기 출전 정지를 줬다"고 설명했다.
삼성은 케렘 칸터가 혼자 40분을 소화하며 맹활약했다. 24득점-16리바운드를 남겼다. 그의 유기적인 움직임에 한동안 잠잠하던 3점슛도 터졌다. 삼성은 이날 외곽포 17개(성공률 52%)를 기록했다.
김 감독은 "패스도 제 타이밍에 나갔고, 칸터의 스크린 타이밍도 좋았다. 자신감 있게 쏜 것 같다. 다 합쳐져서 좋은 경기를 한 것 같다"며 "마지막에 수비 리바운드에서 조금 아쉽긴 했지만 진짜 투혼을 발휘해서 이겼다고 생각한다. 이렇게 경기 투혼해서 자신감 생기면 우리도 연승할 수 있을 것 같다"고 말했다.