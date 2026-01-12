'허웅-송교창 돌아오니 살아나네' KCC, 소노 잡고 6연패 탈출 성공…한국가스공사, 선두 LG에 80-72 승리

최종수정 2026-01-12 21:25

'허웅-송교창 돌아오니 살아나네' KCC, 소노 잡고 6연패 탈출 성공…
/ 사진 윤민호

[부산=스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 부산 KCC가 '부상 복귀' 효과를 앞세워 연패 수렁 탈출에 성공했다. KCC는 12일 부산 사직체육관에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 고양 소노와의 홈경기서 96대90으로 승리했다. 이로써 KCC는 시즌 팀 최다 6연패를 끊어내며 17승14패로 4위 서울 SK를 반게임 차로 추격했다. 소노는 다시 연패에 빠졌다.

사실 KCC의 승리를 예측하기란 어렵지 않았다. 지독했던 부상 악재로 인한 부담을 반쪽이나머 덜어낸 채 이날 경기를 맞았기 때문이다. 직전까지만 해도 KCC는 이른바 '초상집' 분위기였다. 허웅 최준용 송교창 허훈 등 국가대표급 선수들이 즐비한 까닭에 '슈퍼군단'이라 불렸지만 이들 '빅4'가 모두 부상으로 이탈한 가운데 7연승 후 6연패의 수렁에 빠졌다.


'허웅-송교창 돌아오니 살아나네' KCC, 소노 잡고 6연패 탈출 성공…
/ 사진 윤민호
KCC가 아닌 다른 팀으로 분산됐더라면 각각 '1순위 에이스'로 꼽힐 선수들이 한꺼번에 빠진 경우는 이상민 KCC 감독의 말대로 한국농구연맹(KBL) 리그 역대 '처음 있는 일'이었다.

올 시즌 들어 잦은 부상 이탈에 남은 선수들도 체력적 부담이 커지면서 지난 1라운드 때처럼 '잇몸농구' 효과도 발현되지 않았다. 그런 KCC에 이날 가뭄 속 단비 같은 희소식이 전해졌다. 송교창과 허웅이 부상 복귀한 것이다. 송교창은 지난해 11월 20일 2라운드 소노전(74대85 패)에서 왼발목 인대 파열 부상을 한 이후 8주 만에 출전했다. 하필 이날 복귀전 상대가 소노다. 허웅은 지난 12월 31일 원주 DB와의 '농구영신(82대99 패)'에서 오른발 뒤꿈치 부상을 한 뒤 2주 만에 돌아왔다.

이상민 감독은 "장기간 이탈 후 첫 출전이라 무리하면 안 된다. 일단 송교창과 허웅을 선발 출전시켜 감각을 올리게 한 뒤 후반 승부처에서 요긴하게 활용할 계획"이라며 4명 중 2명이나마 복귀한 것에 일말의 기대를 거는 눈치였다.


'허웅-송교창 돌아오니 살아나네' KCC, 소노 잡고 6연패 탈출 성공…
/ 사진 윤민호
이 감독의 기대는 빗나가지 않았다. 허웅 송교창의 복귀 효과는 경기 초반부터 발현됐다. KCC는 복귀 첫 골을 3점슛으로 신고한 허웅과 송교창의 추가골에 힘입어 1쿼터 초반 10-5로 초반 리드를 잡는데 성공했다.

이후 송교창의 '있고 없고'의 차이가 컸다. 송교창이 휴식을 위해 벤치로 빠진 사이 쿼터 종료 4분44초 전 12-10으로 추격당했다. 그러자 다시 투입된 송교창은 곧바로 허웅의 3점포를 어시스트하는 등 좁혀진 격차를 다시 벌렸다.

2쿼터는 모처럼 합을 맞춘 허웅-숀 롱의 '쇼타임'이 잇달아 홈팬들을 즐겁게 했다. 허웅은 그간 출전 못해 '한풀이'를 하듯 숀 롱과의 절묘한 합작 플레이를 선보였고, 숀 롱은 전반에만 이미 21득점을 할 정도로 신바람을 냈다. 47-38 리드로 전반을 마친 KCC는 3쿼터 들어서도 송교창의 3연속 3점슛으로 기분좋게 출발하는 등 소노의 추격을 좀처럼 허용하지 않았다.


만점 복귀전을 치른 허웅(14득점, 5어시스트) 송교창(18득점)과 숀 롱의 폭발(37득점)을 앞세운 KCC는 4쿼터 소노의 추격에도 끝까지 지키는데 성공했다.

한편, 대구 한국가스공사와 창원 LG전에서는 아셈 마레이(LG)가 테크니컬파울 누적으로 퇴장당하는 혼란 속에 한국가스공사가 80대72로 이겼다.
부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'돌싱글즈' 윤남기♥이다은, 결혼 3년만에 "죽다 살았다" ('남다리맥')

2.

임창정, 비주얼 천재 낳았네...8세에 완성형 얼굴+끼 "더 큰 무대로 나가거라"

3.

[SC이슈] “음악 멈춰도 마음은 남아” 소송 국면 속 입 연 다니엘, 버니즈 향한 진심 고백

4.

'뉴진스 퇴출' 된 다니엘, 눈물 터졌다..어도어 400억대 소송 언급 "상황 정리 중"

5.

이혜정, 子와 절연 고백하더니 딸 향한 폭로 "난 호구였다" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

2570억 계약의 잔혹한 후폭풍 → 김혜성 송성문 직격탄 맞나. 초대형 트레이드 나비효과 관측

2.

"한 단계 성장하길 기대" 성남FC U15, 한중 유소년 축구 교류 무대에서 성장의 시간을 보낸다

3.

"中 축구 역사적 순간!" 호주 잡고 1위 등극, 중국 두 손 불끈…'최근 10년 가장 강력한 팀, 징크스 깰 때'

4.

손흥민이 넘볼 수도 없었던 1992년 네이마르급 재능, 까마득히 잊혀진 신세...MLS 가능성 제기

5.

[현장인터뷰] '7연패+압도적 꼴찌' 최윤아 감독 냉철한 쓴소리 "같이 안 하면 살 수 없다"

스포츠 많이본뉴스
1.

2570억 계약의 잔혹한 후폭풍 → 김혜성 송성문 직격탄 맞나. 초대형 트레이드 나비효과 관측

2.

"한 단계 성장하길 기대" 성남FC U15, 한중 유소년 축구 교류 무대에서 성장의 시간을 보낸다

3.

"中 축구 역사적 순간!" 호주 잡고 1위 등극, 중국 두 손 불끈…'최근 10년 가장 강력한 팀, 징크스 깰 때'

4.

손흥민이 넘볼 수도 없었던 1992년 네이마르급 재능, 까마득히 잊혀진 신세...MLS 가능성 제기

5.

[현장인터뷰] '7연패+압도적 꼴찌' 최윤아 감독 냉철한 쓴소리 "같이 안 하면 살 수 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.