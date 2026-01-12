[현장인터뷰]'8연패' 최윤아 감독 작심 비판 "기량→경기 임하는 멘탈, 다 최약체인 것 확실하다"

기사입력 2026-01-12 21:27


사진제공=WKBL

[인천=스포츠조선 김가을 기자]"기량, 멘탈 다 최약체인 것은 확실하다."

또 다시 패배를 떠안은 최윤아 인천 신한은행 감독의 말이다.

인천 신한은행은 12일 인천도원체육관에서 열린 아산 우리은행과의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 홈 경기에서 55대70으로 패했다. 신한은행(2승12패)은 충격 8연패에 빠졌다.

경기 뒤 최 감독은 "할 말이 없다. 왜 자꾸 스타트가 뭔가 늦어지는지, 왜 점수가 벌어지고 나서야 선수들이 뭔가 해야겠다는 생각이 드는지…. 연패가 길어져서? 부담감이 있어서?. 슛 찬스가 나지 않은 것은 아니다. 넣어야 할 때 넣지 못했다. 그런 부분에 있어서 주도권을 빼앗긴 것 같다. 분위기도 그렇고 다시 잘 추스러서 준비해야 할 것 같다"고 말했다.

신한은행은 이날 장신 센터 미마 루이(1m85)를 선발로 넣는 초강수를 던졌다. 하지만 승리를 챙기진 못했다. 최 감독은 "내 눈에는 아직 많이 부족한 것 같다. 골밑에서의 안정감이 있을 때가 있고, 등락이 있는 것 같다. 진짜 딱 넣고 잡아줘야 할 때 잘 되지 않는 것 같다. 패스를 줬을 때 잘 해결해줘야 패스를 주는 사람도 확신을 갖고 할 것 같다. 그런 부분이 잘 되지 않은 것 같다"고 평가했다.

그는 "(패스 주고-받고) 둘 다 문제가 있었다. 비율로 따지면 패스 주는 선수들의 문제가 더 많았던 것 같다. 미마 루이도 상대 힘 있는 선수가 있을 때는 자리 잡는 게 떨어졌다. 주는 선수들도 실수가 많다. 시동이 늦게 걸려서 쫓아갈 때 경험치가 부족한 것 같다. 아시아 쿼터 선수나 국내 선수나 별 차이가 없는 것 같아서 좀 아쉽다"고 했다.

신한은행은 전반을 20-45로 크게 밀렸다. 3쿼터 들어 추격하는 모습을 보였지만 승패를 뒤집진 못했다. 중요한 순간 파울로 스스로 발목 잡는 모습도 보였다. 최 감독은 "결국은 수비력의 문제다. 수비력이 부족하다보니 (파울) 할 때와 하지 말아야 할 때를 잘 구분하지 못하는 것 같다. 연습량 너무 많이 가지고 가서 연패를 하나 싶어 줄여봤다. 그랬더니 경기력이 좋지 않은 것 같다. 지더라도 경기력이 좋았으면 좋겠다. 약체 팀에는 연습밖에 없는 것 같다. 지금보다 더 연습해야 하지 않을까 싶다. 연습으로 커버해야 할 것 같다. 기량도 그렇고 경기에 임하는 멘탈도 그렇고 최약체인 것은 확실한 것 같다. 선수들이 뭔가 마음으로만 하려는 것 같다. 다음 경기 때는 그런 모습까지도… 질 때 지더라도 이런 경기력이면 안 될 것 같다"고 목소리에 힘을 줬다.

신한은행은 16일 청주 KB스타즈와 원정 경기를 치른다. 최 감독은 "일단 연패를 끊는 게 먼저다. 체력에서는 자신이 있다고 생각한다. 크게 신경쓰지 않는다. 홈에서 연패 끊었으면 좋았겠지만, 원정에서 좋은 경기를…. 경기력이 문제인 것 같다. 다시 잡고 원정 경기에 임하겠다"고 각오를 다졌다.

인천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

