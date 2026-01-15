"굿바이, 잠실체육관!" KBL 감독 총출동, 프로농구 '별들의 축제' 17~18일 팡파르

[스포츠조선 김가을 기자'굿바이, 잠실!' 남자프로농구 '별들의 축제' 올스타전이 화려한 막을 올린다. 한국농구연맹(KBL)은 17일과 18일 이틀 동안 서울 잠실체육관에서 '2025~2026 LG전자 프로농구' 올스타전을 개최한다. 17일은 각종 콘테스트 예선, 전야 행사를 연다. 18일엔 24명의 올스타가 두 팀으로 격돌하는 본경기가 펼쳐진다. 올 시즌 올스타전엔 10개 구단 감독이 총출동해 기대감을 더 키운다. KBL 관계자는 15일 "매진 임박이다. 17일 경기는 체육관 1~2층 중 2층, 18일 경기는 1~3층 가운데 3층 티켓만 소량 남아있다"고 전했다.
잠실체육관에서 열리는 마지막 올스타전이라 더 특별하다. 2015~2016시즌 이후 10년 만에 올스타전이 치러지는 잠실체육관은 종합운동장 재개발로 철거 예정이다. KBL은 잠실에서의 추억을 기억하기 위해 다양한 이벤트를 준비했다. '엔드(END); 앤드(AND) 히스토리 월' 실내 사진전이 열린다. 올스타전 메인 이벤트에선 잠실체육관의 역대 명장면을 코트 매핑으로 연출한 '굿바이 잠실' 콘셉트의 쇼를 선보일 예정이다.
이것이 바로 별들의 축제='팀 브라운' vs '팀 코니'
본 경기는 KBL과 협업하는 IPX(구 라인프렌즈)의 글로벌 캐릭터 '라인 프렌즈'의 캐릭터의 이름을 따 선수들이 '팀 브라운'과 '팀 코니'로 나눠 경쟁한다. 선수들은 올스타전 출전 횟수를 의미하는 '별'이 새겨진 유니폼을 입고 뛴다.
조상현 창원 LG 감독이 지휘하는 '팀 브라운'은 올스타 투표 2년 연속 1위에 빛나는 유기상(LG)을 필두로 허웅(KCC) 이선 알바노, 이정현 김보배(이상 DB) 안영준 김낙현(SK) 라건아, 샘조세프 벨란겔(이상 한국가스공사) 박무빈(현대모비스) 한호빈(삼성) 네이던 나이트(소노)로 구성됐다. 유도훈 안양 정관장 감독이 이끄는 '팀 코니'에는 올스타 투표 2위인 이정현(소노)을 비롯해 허훈(KCC) 이관희, 저스틴 구탕, 이원석(이상 삼성) 이승현 함지훈(이상 현대모비스) 박지훈(정관장) 양준석(LG) 문정현 김선형(이상 KT) 자밀 워니(SK)가 이름을 올렸다.
작전타임에는 올스타 선수와 팬이 함께하는 다양한 참여형 이벤트가 진행된다. 경기장 로비엔 각종 이벤트 부스와 올스타 선수 프레임으로 촬영할 수 있는 포토 부스도 설치된다. 이 밖에도 걸그룹 키키의 시투 및 하프타임 축하 공연이 예정돼 있다.
분위기를 띄워라='팀 아시아' vs '팀 루키'
앞서 17일엔 각 구단 아시아 쿼터 선수들로 구성된 '팀 아시아'와 3년 차 이하 국내 선수들이 뭉친 '팀 루키'가 붙는다. 막내들 대결에 형님들이 힘을 보탠다. '팀 루키'는 1984년생 함지훈, '팀 아시아'는 1985년생 허일영(LG)이 감독으로 나선다. 이날은 1대1 콘테스트, 3점슛 콘테스트, 덩크 콘테스트 예선도 진행된다. 특히 1대1 콘테스트를 신설해 코트를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다. 양우혁(한국가스공사) 강성욱(KT) 등 올 시즌 신인이 도전장을 내밀어 기대감을 높이고 있다. 덩크 콘테스트는 국내와 외국 선수 부문을 통합해 진행한다. 각종 콘테스트 본선은 18일 열린다.