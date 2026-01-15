KT의 재발견. 리그 최고 스코어러+슈퍼루키+포텐셜 뿜뿜 토종센터. '뉴 빅3' KT가 정말 심상치 않은 이유

|
|
[스포츠조선 류동혁 기자 위기는 기회일 수 있다. 단, 쉽지 않다. 하지만, 이 팀은 심상치 않다. '위기는 기회'라는 격언이 현실화 될 수 있다.
세 선수의 결합은 KT의 고질적 아킬레스건을 해소할 수 있는 단초를 마련할 수 있다.
게다가 에이스 역할을 해야 할 김선형이 부상으로 장기간 이탈했다.
하윤기가 다쳤다. 강한 수비력을 보유한 카굴랑안이 시즌 아웃 부상을 입었다. KT에게 남은 것은 견고한 윙 자원 밖에 없는 듯 보였다. 전력의 한계가 명확해 보였다.
그런데, 올 시즌 신인드래프트에서 1순위로 지명한 강성욱이 예상 이상의 공격력을 보이고 있다. 수비에 약점이 여전히 있지만, KT 윙 자원들이 잘 메워주고 있다. 강성욱은 특유의 테크닉과 내외곽 돌파로 KT 공격의 시발점 역할을 한다.
데릭 윌리엄스는 컨디션이 완전히 올라왔다. 상대 외국인 빅맨과의 미스매치를 주도하는 모습이다. 숀 롱과의 쇼다운에서 3점슛, 돌파, 미드 점퍼를 동시에 보여주면서 완벽한 우위를 보였다. 리그 최상급 수비력을 지닌 송교창 역시 윌리엄스를 제대로 제어하지 못했다.
강성욱과 윌리엄스가 동시에 코트에 들어서면, KT의 공격력은 배가된다. 더블 볼 핸들러 시스템을 구사하면서, 수많은 공격 찬스를 만든다. 최근 KT의 공격이 원활한 핵심 이유다.
단, 두 선수가 동시에 나서면, 수비에 문제가 생긴다. 강성욱과 윌리엄스 모두 수비가 좋은 선수는 아니다. 특히 골밑 수비가 문제다.
윌리엄스가 맡은 뒤 더블팀, 그리고 로테이션 수비를 하지만, 한계가 있다. 이때, 이두원이 적절하게 상대 외국인 선수를 마크하면서, 절묘한 조화가 이뤄진다.
KCC와의 후반에 KT의 새로운 빅3의 위력이 완벽하게 발현됐다.
후반, 강성욱, 이두원, 데릭 윌리엄스, 문정현, 한희원 조합으로 3쿼터를 시작한 KT는 강성욱과 윌리엄스가 KCC의 수비진을 무너뜨렸다. 이두원이 수비에서 강력한 존재감을 보였고, 윌리엄스에게 수비가 몰리자, 외곽 3점슛 톱 지역에서 오픈 3점포까지 터뜨렸다. 윌리엄스가 연속 득점을 넣으면서 경기를 지배했고, 이두원은 강력한 파워로 숀 롱의 포스트 업 공격을 효율적으로 막아냈다.
강성욱과 윌리엄스의 더블 볼 핸들러 시스템은 너무나 위력적이었고, 이두원의 골밑 수비와 존재감도 인상적이었다. 코어가 굳건해지자, 강력한 KT의 윙 자원이 더욱 살아나기 시작했다.
전력 한계가 뚜렷했던 KT의 농구. 올스타 브레이크 이후 어떻게 변모돼 있을까. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com