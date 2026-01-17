'진안+사키 28득점 합작' 하나은행, 우리은행 63-51 잡고 6연승+선두 질주…BNK, 삼성생명 제압(종합)
|
|
|사진제공=WKBL
|
|
|사진제공=WKBL
[스포츠조선 김가을 기자부천 하나은행이 아산 우리은행을 잡고 6연승을 질주했다.
부천 하나은행은 17일 아산 이순신체육관에서 열린 아산 우리은행과의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 원정 경기에서 63대51로 이겼다. 하나은행(13승3패)은 6연승을 기록하며 1위 자리를 굳게 지켰다. 동시에 올 시즌 우리은행 상대 4전 전승을 기록했다. 반면, 우리은행(8승8패)은 연승행진을 '3'에서 마감했다.
두 팀은 1쿼터 팽팽하게 격돌했다. 하나은행이 1쿼터 막판 진안과 정현의 득점으로 23-20, 앞서나갔다. 리드를 잡은 하나은행은 분위기를 이어갔다. 반면, 우리은행은 체력이 떨어진 듯 흔들렸다. 하나은행이 우리은행을 상대로 6연승을 완성했다. 진안(12득점-13리바운드)과 이이지마 사키(16득점)의 활약이 빛났다.
|
|
|사진제공=WKBL
부산 사직체육관에서 열린 경기에선 부산 BNK가 용인 삼성생명에 54대50으로 이겼다. 4라운드 첫 경기를 승리로 장식한 BNK(9승7패)는 단독 3위로 올라섰다. 박혜진과 이소희가 13점득점하며 승리를 이끌었다. 삼성생명(6승10패)은 3연패하며 5위에 머물렀다.
|
|
|사진제공=WKBL
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.