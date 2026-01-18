돈치치↔AD 트레이드. LAL의 압승? 현실 충격, 루저들의 게임이었다.중간평가 LAL은 평균 이하, 댈러스는 낙제점

|
|
[스포츠조선 류동혁 기자 충격적 트레이드였다. 지난 시즌 터진 루카 돈치치와 앤서니 데이비스의 트레이드.
댈러스에 대한 비판이 극에 달했다. 돈치치를 내줬기 때문이었다.
댈러스는 당시 "강력한 수비력을 지닌 앤서니 데이비스가 팀의 우승 확률을 높여줄 것"이라고 했다. 공식적으로 발표하진 않았지만, 댈러스의 고위 수뇌부들은 '돈치치의 좋지 않은 워크 에식과 약한 수비력, 그리고 부실한 몸관리를 비판했다'고 했다. 트레이드의 배경이었다.
반면, LA 레이커스는 찬사를 받았다. 돈치치는 비 시즌 식단 조정과 철저한 몸관리를 했다. LA 레이커스는 르브론 제임스 이후 10년을 책임질 확실한 에이스를 얻었다는 평가를 받았다.
그런데, 올 시즌 벌써부터 '돈치치 회의론'이 돌고 있다. 여전히 부실한 수비력 때문이다. 돈치치를 중심으로 우승은 쉽지 않다는 평가가 나오고 있다.
즉, LA 레이커스의 압승처럼 보인 돈치치와 데이비스의 트레이드는 '루저들의 게임'이 되고 있다.
미국 CBS스포츠는 '시즌 중간 평가'를 하고 있다. 대상은 동, 서부 컨퍼런스 30개 팀이다. A+부터 F까지 평점을 매긴다.
서부 컨퍼런스에서 A+는 단 두 팀이다. 오클라호마시티 선더와 덴버 너게츠다.
충분히 이런 평가를 받을 만하다. 두 팀은 올 시즌 강력한 우승후보. 게다가 미래도 밝다. A는 피닉스 선즈, 샌안토니오 스퍼스, 미네소타 팀버울브스다. 3팀 모두 공수에 능한 에이스를 중심으로 강력한 수비력을 보유한 팀들이다.
정작 극찬을 받은 LA 레이커스는 C에 그치고 있다. 공격력은 리그 8위, 수비력은 리그 26위에 그치고 있다. 네트 레이팅은 -0.8이다.
이 매체는 돈치치의 존재감이 플러스 요인으로 평가했다. 마이너스 요인은 돈치치와 르브론의 공존이 제대로 되지 않고 있다는 점을 꼽았다.
돈치치의 존재가 LA 레이커스에게 큰 시너지 효과를 주지 못하고 있다는 의미다. 24승15패를 기록 중이지만, 수비는 리그 26위다. 돈치치의 약점이 투영된 수치다.
댈러스 매버릭스는 DD를 받았다. 쿠퍼 플래그는 댈러스에게 가장 큰 강점이지만, 데이비스의 부상은 최대 약점이다.
결국 데이비스를 받은 댈러스는 '폭망' 수준이고, 돈치치를 영입한 LA 레이커스도 현재까지는 냉정하게 보면 실패다.
게다가 NBA는 점점 강력한 트랜지션과 압박이 대세가 되고 있다는 점을 알 수 있다. 이 트렌드와 밀접한 연관이 있는 단어가 '세대교체'다.
스테판 커리, 제임스 하든, 카와이 레너드, 루카 돈치치, 르브론 제임스, 앤서니 데이비스 등 리그를 대표하는 슈퍼스타들이 있는 팀들이 고전을 면치 못하고 있다. 골든스테이트 워리어스는 C+, LA 클리퍼스는 D+를 받았다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com