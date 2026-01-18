리브스↔자렌 잭슨 주니어. 무례한 트레이드 제안. 르브론 에이전트의 발언. 당사자는 웃었다. "AI인가, 딥 페이크인가"

기사입력 2026-01-18 15:05


리브스↔자렌 잭슨 주니어. 무례한 트레이드 제안. 르브론 에이전트의 발언…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자 도 넘은 르브론 제임스의 에이전트 리치 폴의 트레이드 발언에 당사자는 웃었다.

르브론의 에이전트 클러치 스포츠 CEO 리치 폴은 지난 14일 현지 팟캐스트에서 'LA 레이커스가 오스틴 리브스를 멤피스 그리즐리스로 보내고 자렌 잭슨 주니어를 영입하는 트레이드를 제안해야 한다'고 주장했다.

리치 폴은 현지 팟캐스트 '게임 오버'에서 'LA 레이커스는 자렌 잭슨 주니어를 영입하기 위해 멤피스 그리즐리스를 트레이드 상대로 고려할 것이다. GG 잭슨도 데려오면 좋을 것 같다. 루카 돈치치를 중심으로 팀을 재건하려면 그런 유형의 선수들이 필요하다. LA 레이커스는 그 대가로 오스틴 리브스를 내놓을 수 있다'고 했다.

선을 넘은 발언이다. 트레이드는 팀의 고유 권한이다. 리치 폴은 르브론의 에이전트로 유명하다. 그는 수차례 르브론과 함께 구단 경영에 관여해 왔다.

그는 'LA 레이커스와 오스틴을 위한 최선의 선택이다. 오스틴은 정말 좋은 선수라 생각하지만, 팀 균형이 무너질 수 있다. 백코트에만 투자하면 선수 영입에 유연함이 떨어진다"며 '오스틴이 멤피스로 이적하면, 분명 오스틴에게 거액을 지불할 것이다. 팀의 포인트 가드이자 득점 리더가 될 것'이라고 했다. 그리고 의미심장한 발언을 덧붙였따. '모두가 이번 시즌이 르브론의 마지막 시즌이 되기를 바라는 건 알지만, 부디 그렇지 않기를 바란다'고 했다.

리치 폴의 주장은 르브론의 의중과 맞닿아 있다. LA 레이커스는 르브론이 팀을 떠날 경우를 고려, 장기적 플랜을 짜고 있다. 루카 돈치치가 중심이고, 백코트 파트너는 오스틴 리브스다.

이런 상황을 잘 알고 있는 리치 폴은 르브론에게 유리한 방향으로 언론 플레이를 하는 것으로 추정된다. 즉, 모든 것이 르브론의 관점이다.

이 주장을 들은 멤피스 그리즐리스 자렌 잭슨 주니어는 곧바로 어이없다는 반응을 했다. 그는 현지 매체와의 인터뷰에서 '팟 캐스트가 너무 많다. 처음에는 진짜라고 생각하지 않았다. AI 혹은 딥 페이크라고 생각했다. (그 주장에) 별다른 생각이 없다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 어린시절과 닮은 생후 1개월 딸 자랑..."이름 이우주" ('살림남')

2.

김준호, '박나래 뒤통수' 의혹에도 ♥김지민 향한 마음 안 변했네 "남자의 심장 보여줄께"

3.

'50세' 안선영, 쌍꺼풀 수술 전·후 확 달라진 얼굴..."이제 돌아갈 수 없는 길"

4.

럭키, ♥아내 위해 "수입차 한 대 값" 드레스 투어...순금 액세서리도 등장('조선의 사랑꾼')

5.

'재산 1조설' 유재석도 결국 횡령 의혹 "깜빡했다" 반쪽 해명에 반발

스포츠 많이본뉴스
1.

"85살 퍼거슨 아이처럼 웃었다" 과르디올라-아르테타-에메리 몽땅 격침…맨유서 '3승1무' 캐릭, 'O.T의 희망'으로 부상

2.

'충격' 장성우-KT FA 협상 또 결렬, 캠프 명단도 빠졌다...훈련도 못하고 시즌 맞이하나

3.

'연봉 2위 껑충' 은퇴했으면 어쩔 뻔했나…김도영 다음이라니, 특급 대우에 담긴 의미

4.

3688억원 제안 거절했다고?…24세에 최연소 기록&ML 역대 5번째 대우는 이정도다

5.

"안방서 고작 2승? 팬들 최종 판결 내렸다" 비피셜:18위 웨스트햄에 졸전 끝 패한 토트넘 감독→극대노한 팬들 "아침에 해고!" 만장일치 폭풍 야유

스포츠 많이본뉴스
1.

"85살 퍼거슨 아이처럼 웃었다" 과르디올라-아르테타-에메리 몽땅 격침…맨유서 '3승1무' 캐릭, 'O.T의 희망'으로 부상

2.

'충격' 장성우-KT FA 협상 또 결렬, 캠프 명단도 빠졌다...훈련도 못하고 시즌 맞이하나

3.

'연봉 2위 껑충' 은퇴했으면 어쩔 뻔했나…김도영 다음이라니, 특급 대우에 담긴 의미

4.

3688억원 제안 거절했다고?…24세에 최연소 기록&ML 역대 5번째 대우는 이정도다

5.

"안방서 고작 2승? 팬들 최종 판결 내렸다" 비피셜:18위 웨스트햄에 졸전 끝 패한 토트넘 감독→극대노한 팬들 "아침에 해고!" 만장일치 폭풍 야유

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.