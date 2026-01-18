쿠밍가↔AD 실화냐? 충격 트레이드 시나리오. 美 매체 "GS, 앤서니 영입, 쿠밍가 중심 패키지 꾸린다"

기사입력 2026-01-18 21:30


[스포츠조선 류동혁 기자 과연 현실화될까. '언해피'를 공식 선언한 골든스테이트 워리어스 조나단 쿠밍가. 댈러스 매버릭스 앤서니 데이비스와 트레이드 가능성이 제기되고 있다.

미국 NBA 전문매체 ?스하이프는 18일(이하 한국시각) '댈러스 매버릭스는 조나단 쿠밍가를 세 가지 시나리오로 영입할 수 있다'며 '골든스테이트는 더 큰 트레이드를 노리고 있을 지도 모른다. 몇몇 소문에 따르면 골든스테이트는 댈러스 슈퍼스타 앤서니 데이비스를 영입하는 데 관심이 있다. 샐러리캡 부담감이 있지만, 조나단 쿠밍가와 몇몇 선수를 패키지로 블록버스터 트레이드를 구상할 수 있다'고 했다.

쿠밍가의 트레이드는 불가피하다. 2월 5일이 트레이드 마감 시한이다.

골든스테이트는 스테판 커리가 전성기의 마지막이다. 윈 나우다. 즉, 유의미한 우승후보로서 경쟁력을 끌어올리는 데 초점을 맞춘다. 데이비스는 손 부상으로 6주 진단을 받았지만, 플레이오프에서는 출전이 가능하다. 즉, 골든스테이트가 데이비스가 가세되면, 서부 컨퍼런스 우승 판도의 다크호스가 될 수 있다.

댈러스 역시 니코 해리슨 단장의 경질. 거기에 따른 앤서니 데이비스의 트레이드 가능성이 높아지고 있다. 단, 올 시즌 트레이드 마감시한까지 할 필요는 없다. 댈러스는 좋은 조건이 나오면 올 시즌 추진, 그렇지 않으면 올 여름 트레이드를 추진할 수 있다.

?스하이프는 '앤서니 데이비스가 올 시즌 복귀할 가능성이 있는 만큼, 골든스테이트는 트레이드 마감일 전에 그를 영입해 플레이오프 진출을 준비할 때 경쟁력을 올리는 방안을 고려하고 있다'고 했다.

이 매체는 다른 두 가지 트레이드 방법도 제시했다.

'댈러스가 쿠밍가를 영입하고 대신 골든스테이트에게 클레이 톰슨, 나지 마샬, 그리고 2031년 1라운드 지명권을 주는 방식이다. 이 트레이드 시나리오는 댈러스, 골든스테이트 모두에게 흥미로운 기회가 될 수 있다. 댈러스가 미래의 스타를 영입하고, 골든스테이트는 프랜차이즈 전설과 재회할 수 있다'며 '또 다른 시나리오는 댈러스가 쿠밍가를 받고, 골든스테이트가 다니엘 개포드, 맥스 크리스티, 2031년 1라운드 지명을 받는 방식'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

