"'오빠부대' 전설" '챔프전 우승' 이상민X'정기전 4연승' 문경은→'MVP 영광' 함지훈…'굿바이, 잠실체육관'

추억 가득했던 잠실체육관에서 마지막 올스타전이 펼쳐졌다. 한국농구연맹(KBL)은 18일 잠실체육관에서 '2025~2026 LG전자 프로농구' 올스타전을 진행했다. 만원 관중(8469명)과 함께 추억을 만들었다. 의미가 깊다. 잠실종합운동장 재개발로 잠실체육관도 철거 예정이다. 이곳에서 마지막으로 열리는 올스타전이다. 1979년 문을 연 잠실체육관은 그야말로 한국 농구의 산 증인이다. 1986년 서울아시안게임, 1988년 서울올림픽 등 경기가 펼쳐졌다. 고려대와 연세대(가나다 순)의 '정기전'이 열린 곳이기도 하고, KBL 출범 초기 중립경기가 벌어지기도 했다.
18일 잠실실내체육관에서 열린 프로농구 올스타전. 3점슛 콘테스트 참가한 전희철 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.18/
사진제공=KBL
18일 잠실실내체육관에서 열린 프로농구 올스타전. MVP를 차지한 팀브라운 나이트. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.18/
경기를 앞둔 KBL 10개 구단 사령탑은 물론, 선수들도 잠실체육관에서의 마지막 올스타전 감회가 남다른 듯했다. 특히 농구대잔치 시절 잠실체육관에서 농구 인기를 이끌며 수 많은 '오빠부대'를 양산했던 감독들은 잠시 그 시절로 타임머신을 타고 돌아간 모습이었다.
문경은 수원 KT 감독이 "연세대 다닐 때 이곳에서 4년 연속 고려대와 정기전을 치렀다. 연세대가 모두 다 이겼다"며 포문을 열었다. 전희철 서울 SK 감독은 "그 당시 고려대에 다닌 사람이 나 밖에 없어서 할 말이 없다"며 '고려대 후배' 김낙현(SK)을 급히 찾기도 했다.
이상민 부산 KCC 감독은 "어렸을 때부터 정기전 경기를 보면서 '나도 꼭 한 번 뛰어보고 싶다'고 생각했었다. 연세대 들어가서 1991년 처음으로 정기전을 뛰었다. 그때 잠실체육관이 꽉 차 있었는데, 그때의 그 기분을 잊을 수가 없다"고 돌아봤다. 이 감독은 한 발 더 나아갔다. 그는 "프로에 온 뒤 잠실체육관에서 챔피언결정전 중립경기를 했었다. 1997~1998시즌 챔프 5~7차전을 여기서 했는데, 그때 우리가 이겨서 우승했다. 내게 잠실체육관은 정기전, 그리고 프로 2연속 챔프전 우승으로 기억될 것"이라고 했다. 이 감독은 대전현대 시절이던 1997~1998, 1998~1999시즌 챔프전 우승컵을 거머쥐었다. 감독들은 이날 이벤트로 3점슛 콘테스트, 5대5 매치업 등을 선보이며 팬들에게 추억을 하나 더 선물했다.
'KBL 맏형' 함지훈(울산 현대모비스)에게도 잠실체육관에서의 기억은 특별하다. 그는 2009~2010시즌 챔피언결정전에서 울산 모비스의 우승을 이끌었다. 그는 챔프전 최우수 선수(MVP)에도 선정됐다. 함지훈은 "내게는 어쩌면 마지막이 될 수도 있는 올스타전을 잠실체육관에서 치르게 됐다"며 "더 좋은 체육관으로 바뀐다고 한다. 기대하겠다"며 웃었다. 이날 MVP를 거머쥔 네이선 나이트(고양 소노)도 "잠실체육관에서 열리는 마지막 올스타전이라는 것을 안다. MVP를 받아 더 행복하다. 평생 기억할 만한 일이라고 생각한다"고 특별한 의미를 부여했다.