[올스타전]DB 이선 알바노, 3점슛 콘테스트 우승…'전설의 슈터' 문경은 '뜨거운 손끝' 환호

18일 잠실실내체육관에서 열린 프로농구 올스타전. 3점슛 콘테스트에서 우승을 차지한 알바노. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com
18일 잠실실내체육관에서 열린 프로농구 올스타전. 돌파 시도하는 알바노. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com
[잠실=스포츠조선 김가을 기자이선 알바노(원주 DB)가 3점슛 콘테스트에서 우승했다.
한국농구연맹(KBL)은 18일 잠실체육관에서 '2025~2026 LG전자 프로농구' 올스타전을 진행하고 있다. 경기 1쿼터 종료 뒤엔 '포카리스웨트 3점슛 콘테스트 결선'이 펼쳐졌다. 17일 열린 예선 결과 알빈 톨렌티노(서울 SK), 이선 알바노(원주 DB), 이정현(고양 소노), 데릭 윌리엄스(수원 KT)가 차례로 1~4위에 올라 결선 무대에 올랐다.
결선 진출자 중 가장 낮은 점수 진출자부터 시도했다. 1번으로 나선 윌리엄스는 16득점, 이정현은 14득점을 기록했다. 세 번째로 나선 알바노는 뜨거운 손끝을 자랑했다. 19득점을 기록하며 분위기를 띄웠다. 마지막 주자로 나선 톨렌티노는 부담이 된 듯 번번이 슛을 놓쳤다. 톨렌티노는 최종 15득점이었다. 알바노가 최종 우승을 차지했다. 알바노는 상금 200만원이 주어진다.
18일 잠실실내체육관에서 열린 프로농구 올스타전. 3점슛 콘테스트 참가한 문경은 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com
18일 잠실실내체육관에서 열린 프로농구 올스타전. 3점슛 콘테스트 참가한 양동근 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com
한편, 이벤트 매치로 펼쳐진 양 팀 사령탑 대결에선 '팀 코니'가 웃었다. 양동근 울산 현대모비스-문경은 수원 KT-유도훈 안양 정관장-이상민 부산 KCC-김효범 서울 삼성 감독으로 꾸린 '팀 코니'는 16득점을 합작했다. 양동근 감독과 문경은 감독이 각각 5개 중 4개를 꽂아 넣으며 승리를 이끌었다. 특히 문경은 감독은 '머니볼(추가 점수)'로 점수 사냥에 앞장섰다. 강혁 대구 한국가스공사-전희철 서울 SK-손창환 고양 소노-조상현 창원 LG-김주성 원주 DB 감독으로 구성한 '팀 브라운'은 15득점을 기록하며 아깝게 고개를 숙였다.