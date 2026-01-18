[올스타전]'슈퍼루키' SK 에디 다니엘, 1대1 콘테스트 '챔피언' 등극

18일 잠실실내체육관에서 열린 프로농구 올스타전. 1대1 콘테스트 결승전 대결을 펼치고 있는 다니엘과 정성조. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.01.18/
[잠실=스포츠조선 김가을 기자에디 다니엘(서울 SK)이 1대1 콘테스트에서 '챔피언'에 올랐다.
한국농구연맹(KBL)은 18일 잠실체육관에서 '2025~2026 LG전자 프로농구' 올스타전을 진행하고 있다. 경기 3쿼터가 끝난 뒤 '제이파크 아일랜드 리조트 1대1 콘테스트' 결선이 펼쳐졌다. 1대1 콘테스트는 제한 시간 10초 내에 공격해야 했다. 백다운 오펜스 3초 이상 금지해 공격적인 분위기를 끌어올렸다. 반칙 3개 이상일 경우 자유투 1구, 5개 이상이면 자유투 2구를 내줘야 했다.
17일 열린 예선 결과 에디 다니엘-김건하(울산 현대모비스), 박정웅(안양 정관장)-정성조(서울 삼성)가 각각 준결승에 진출했다. 경기 전 열린 준결승 결과 다니엘과 정성조가 결승행 티켓을 거머쥐었다.
마지막 대결. 정성조가 먼저 득점하며 기선을 제압했다. 다니엘이 곧바로 추격에 나섰다. 순식간에 5득점하며 경기를 뒤집었다. 다니엘이 6-2로 앞선 채 브레이크를 가지고 갔다. 다니엘의 분위기는 계속됐다. 그는 내외곽을 오가며 순식간에 3득점을 달아났다. 반면, 정성조의 슛은 림을 돌아 나왔다. 다시 한 번 기회를 잡은 다니엘은 마지막 슛을 성공하며 11-2로 승리의 마침표를 찍었다. 올 시즌 '슈퍼루키' 다니엘은 1대1 콘테스트에서 우승하며 팬들에게 눈도장을 제대로 찍었다. 다니엘에겐 우승 상금 200만원이 주어졌다.