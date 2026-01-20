그 시절, 우리가 좋아했던 윤예빈, 부상 이후 최고 활약으로 돌아오다

최종수정 2026-01-20 12:53

그 시절, 우리가 좋아했던 윤예빈, 부상 이후 최고 활약으로 돌아오다



그 시절, 우리가 좋아했던 '소녀'가 돌아왔다.

이제 서른을 한 해 앞두고 있고 결혼을 해서 이젠 더 이상 소녀 선수는 아니지만, 세번의 십자인대 파열과 연골 부상을 딛고 '오뚝이'처럼 코트에 다시 섰다.

삼성생명의 장신 가드 윤예빈(29)이 그 주인공이다. 윤예빈은 19일 청주체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' KB스타즈전에서 4개의 3점포를 포함해 22득점, 5리바운드-4스틸 등 전성기 때를 연상케 하는 플레이로 팀을 4연패 위기에서 구해냈다.

공격에선 무려 60%(15개 시도 중 9개 성공)에 이르는 슛 성공률도 인상적이었지만, 앞선 수비를 책임지면서 KB가 따라오려는 순간에 결정적인 스틸에 이은 속공으로 상대의 기세를 꺾는 등 공수에서 확실한 존재감을 뽐냈다. 지난 2021~2022시즌 이후 4년여만의 맹활약이라 할 수 있다.

윤예빈은 2016 WKBL 신입선수선발회를 통해 전체 1순위로 뽑히며 지난 2016~2017시즌 삼성생명에서 데뷔했으니 올해로 벌써 10년차를 맞는 팀의 중고참이라 할 수 있다.

1m80에 이르는 신장과 긴 리치를 활용, 포인트 가드와 스몰 포워드 등을 넘나들며 '가드 왕국'으로 불렸던 삼성생명의 앞선에서 공수를 책임졌고 지난 2020~2021시즌에는 우리은행과의 플레이오프에 이어 KB스타즈와의 챔피언 결정전에서도 커리어하이를 찍는 절정의 활약을 펼치며 팀의 챔프전 우승에도 큰 기여를 했다.

하지만 고등학교 때와 신인 초기 때 당했던 두번의 십자인대 파열에 이어 지난 2022년 FIBA 여자농구 월드컵 본선에서 또 다시 세번째 십자인대 부상을 당하며 돌아오는 시즌을 통째로 날렸고, 이후 또 다시 연골 부상의 여파로 시즌 아웃을 당하는 등 지난 세 시즌동안 수술과 재활을 번갈아 하며 거의 잊혀진 존재가 됐다.

그러나 어지간한 남자 선수들도 버티기 힘들었던 지난한 재활 기간이었지만, 윤예빈과 팀은 결코 포기하지 않았다. 워낙 운동능력이 좋았고 팀에 큰 보탬이 됐던 선수였기에, 팀에서도 재활 트레이너를 거의 전담으로 붙여서 노력했고, 무엇보다 본인의 의지가 강했기에 결국 버텨낼 수 있었다.


여기에 이번 시즌을 앞두고 혼혈 선수였던 가드 키아나 스미스가 급작스럽게 은퇴를 선언하고, 이주연이 크고 작은 부상으로 정상적으로 경기에 나서기 힘들어지는 등 가드진의 붕괴 직전에서 더욱 많은 책임감을 부여받고 기용되기 시작했고, 페이스를 끌어올린 끝에 후반기에서 비로소 그토록 기다렸던 활약을 펼친 것이다.

하상윤 삼성생명 감독과 주장 배혜윤은 "그 힘든 시기를 버텨낸 근성과 끈기가 정말 대단하고 멋있다. 절실하게 뛰는 모습이 역력하다. 정말 고맙고 뿌듯하다"고 한 목소리로 얘기했다.

윤예빈은 "언제 경기 후 인터뷰를 했는지 기억이 안 날 정도다. 버텨내면 이런 날도 오는구나라고 생각했다. 정말 잊지 못할 순간이 될 것 같다"며 "경기 전 (임근배) 단장님이 힘들 불어넣어주시며 손을 꼭 잡아주셨다. 앞으로는 꼭 껴안아야 더 잘 될 것 같다"며 웃었다. 이어 "재활을 거쳐 비시즌 훈련을 잘 했기에, 얼마든 뛸 수 있고 자신감도 있다"면서도 "큰 욕심을 갖지 않고 마음을 비우고 이날 경기처럼 수비부터 잘 해야겠다는 생각이 또 들었다. 부상없이 책임감을 가지고 이번 시즌 팀에 도움이 되는 플레이를 하는 것이 목표"라고 다짐했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안성재, '음주운전 자백' 임성근 손절..썸네일서 존재감 지웠다

2.

김주하, 前남편 폭행에도 둘째 낳은 이유 "그 와중에 임신한 건 첫째 때문"

3.

“남친에 집·명품까지..그런데 결혼 안 한대요” 억대 CEO의 ‘밑 빠진 물독 사랑’ (물어보살)

4.

팝페라 거장 임형주, 母갈등 심각하네 "집에서 '구박데기'..모멸감 들어"

5.

'음주운전 3번' 임성근, 이레즈미 문신한 이유도 고백 "모든 게 나의 불찰"

스포츠 많이본뉴스
1.

'초황당 부상' 김하성, 단 하루만에 대체됐다! → 1홈런 유격수 영입. "최상의 시나리오에도 6주 OUT"

2.

'4560억 안썼어도 우승 후보', 터커-디아즈 합류 이전에도 LAD는 작년보다 강했다...4가지 이유?

3.

'FA 미계약자' 조상우 일본에 있다…KIA "캠프 전까지 해결 위해 노력"

4.

[오피셜]'주전 첫해에 3100만원 → 1억1200만원' 생애 첫 억대연봉, 대박 신호인가

5.

"가장 완벽한 팀구성" LG 두번 우승한 '약속의 땅'에 또간다. 첫 2연패 또 실패는 없다.

스포츠 많이본뉴스
1.

'초황당 부상' 김하성, 단 하루만에 대체됐다! → 1홈런 유격수 영입. "최상의 시나리오에도 6주 OUT"

2.

'4560억 안썼어도 우승 후보', 터커-디아즈 합류 이전에도 LAD는 작년보다 강했다...4가지 이유?

3.

'FA 미계약자' 조상우 일본에 있다…KIA "캠프 전까지 해결 위해 노력"

4.

[오피셜]'주전 첫해에 3100만원 → 1억1200만원' 생애 첫 억대연봉, 대박 신호인가

5.

"가장 완벽한 팀구성" LG 두번 우승한 '약속의 땅'에 또간다. 첫 2연패 또 실패는 없다.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.