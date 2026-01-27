여자농구 주말 2연전, 순위 싸움의 상당한 변수가 된 이유는?

기사입력 2026-01-27 12:03


여자농구 주말 2연전, 순위 싸움의 상당한 변수가 된 이유는?
하나은행 진안이 지난 25일 부천체육관에서 열린 KB스타즈와의 주말 2연전 두번째 경기에서 KB스타즈 박지수의 마크를 뚫고 골밑슛을 시도하고 있다. 하나은행은 전날 삼성생명전에 이어 이날 경기도 패하며 KB스타즈에 2경기차로 쫓기게 됐다. 사진제공=WKBL



여자 프로농구에서 주말 2연전이 순위 싸움의 상당한 변수가 되고 있다.

WKBL은 올 시즌부터 평일 목요일 경기를 빼고, 토요일에 2경기씩을 편성했다. 또 주말 경기 시작도 오후 2시 혹은 4시로 변경하면서, 가족 단위 관람객들의 편의를 위해 신경을 썼다. 여기에 국제대회의 경우 매일 혹은 하루 건너 연전을 펼치기에, 이에 적응시키기 위한 부수적인 효과도 노렸다.

이로 인해 6개팀별로 돌아가면서 주말에 2연전을 펼치고 있다. 하지만 연전에 익숙하고 선수층이 두터운 남자 농구에 비해, 여자 농구에선 도입 첫 시즌인데다 전반적으로 주전과 벤치 멤버들의 실력 차이가 상당한 상황이라, 아무래도 체력적인 부담이 큰 것으로 나타나고 있다. 연전을 모두 잡은 팀이 아직 나오지 않고, 연승을 이어가던 팀들의 상승세가 깨지는 이유이기도 하다.

27일 현재 1위 하나은행부터 5위 삼성생명까지의 승차는 4.5경기에 불과하다. 아직 팀별로 11~12경기씩 남아있는 것을 감안하면, 최하위 신한은행을 제외하곤 얼마든 순위가 요동칠 가능성이 높다.

우선 각각 2번의 홈 연전을 치른 하나은행과 KB스타즈, 삼성생명은 총 4경기에서 모두 1승3패씩에 머물고 있다. 하나은행이 13승5패를 기록중인 것을 감안하면, 패한 경기의 6할이 연전에서 나왔다. 또 시즌 2번째 6연승을 달리다 지난 24~25일 삼성생명, KB스타즈와의 연전에서 모두 패하며 2위 KB스타즈에 2경기차로 쫓기게 됐다.

연전에서 BNK와 우리은행은 각각 1승1패를 거뒀고, 신한은행은 2패에 그치고 있다. 앞으로 BNK는 2번, 우리은행과 신한은행, 하나은행은 각각 1번씩의 연전을 남기고 있다. 하나은행의 경우 FIBA 여자농구 월드컵 최종예선 참가로 인한 3주간의 브레이크 이후 3월 말에 치르는 것이긴 하지만 현재 상황으로는 끝까지 순위 경쟁이 계속될 수 있기에 여전히 부담스러운 상황이다.

일단 현장 사령탑들은 주말 관객의 증가와 국제대회 경기력 향상 등의 효과로 인해 연전을 긍정적으로 평가하고 있다. 다만 현재 라인업과 수준으로는 연전이 자리잡기 위해선 다소 시간이 필요한 상황으로 보고 있다. 또 여자 선수들의 경우 정신적으로 직전 경기 영향을 많이 받는 편이라, 마인드 관리가 잘 안될 경우 연패에 빠질 가능성이 높다는 것도 우려하는 대목이다.

하상윤 삼성생명 감독은 "국제대회에 나선 국가대표 선수들의 경우 주전과 비주전의 실력차가 적어 활발한 로테이션이 가능한 반면 리그에선 아무래도 차이가 크기에 쉽지 않은 것이 현실이다. 물론 이런 갭을 좁힐 수 있도록 만드는 것은 우리 지도자들의 몫"이라고 말했다. 이상범 하나은행 감독은 "아무래도 선수층이 두텁고 연전에 익숙한 남자 선수들에 비해 여자 선수들이 힘들어할 수 밖에 없다. 시즌이 거듭될수록 아무리 쉬어도 초반만큼 완전히 충전되지도 않는데 연전은 더욱 그렇다"며 "이로 인해 연승이 끊길 경우 바로 다음 경기가 가장 중요할 수 밖에 없다. 결국 비시즌 중 체력 준비와 함께 더 많은 집중력이 필요한 상황"이라고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김지연 파경' 정철원, 심경 공개 "양육권 가져올 것, 아빠로서 최선 다하겠다"

2.

'얼굴 천재'의 대반전... 차은우에 유독 대중이 분노하는 이유

3.

현주엽 子, 트라우마 된 병원행 "약 받으러 간다더니...정신병원 기습 입원"

4.

[SC이슈] 반성문 내고도 안 통해…‘쯔양 협박’ 구제역, 허위 폭로에 ‘징역 2년’

5.

"눈치 좀 챙겨" 아덴 조, 200억 탈세 차은우에 "동생 파이팅"…'케데헌' 인연 독 됐다

스포츠 많이본뉴스
1.

"어쩌겠나 사생활인데.. 그건 그거고 저건 저거다" → 김태형 감독도 탄식. 인플루언서 아내와 SNS 갈등 격화.. 정철원 위로

2.

'맨시티-아스널 연이어 잡았지만' 임시 감독 서럽네...맨유, 캐릭 체제에서 1월 영입은 없다!

3.

"손흥민도 없잖아" '절친' 케인, EPL 복귀 'NO'→뮌헨 단장 공식 인정! "재계약 협상 개시"

4.

'참을만큼 참았다' 전직 토트넘 회장 분노 "쓸모없는 놈들, 감독부터 선수 다 잘라라"

5.

드디어 살쪘다! 1년 만에 호주행 비행기 탑승…"올해는 보여드리도록 하겠습니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"어쩌겠나 사생활인데.. 그건 그거고 저건 저거다" → 김태형 감독도 탄식. 인플루언서 아내와 SNS 갈등 격화.. 정철원 위로

2.

'맨시티-아스널 연이어 잡았지만' 임시 감독 서럽네...맨유, 캐릭 체제에서 1월 영입은 없다!

3.

"손흥민도 없잖아" '절친' 케인, EPL 복귀 'NO'→뮌헨 단장 공식 인정! "재계약 협상 개시"

4.

'참을만큼 참았다' 전직 토트넘 회장 분노 "쓸모없는 놈들, 감독부터 선수 다 잘라라"

5.

드디어 살쪘다! 1년 만에 호주행 비행기 탑승…"올해는 보여드리도록 하겠습니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.