경기 90분 전 전격 결장 휴스턴 에이스 케빈 듀란트, 황당한 발목 부상 이유 "팬의 발을 잘못 밟아서..."

기사입력 2026-02-03 11:14


경기 90분 전 전격 결장 휴스턴 에이스 케빈 듀란트, 황당한 발목 부상…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

경기 90분 전 전격 결장 휴스턴 에이스 케빈 듀란트, 황당한 발목 부상…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 당황스러운 부상 사유다. 휴스턴 로케츠 에이스 케빈 듀란트가 발목 부상으로 결정했다.

듀란트는 3일(이하 한국시각) 휴스턴과 인디애나와의 경기에서 결장했다.

휴스턴 측은 3일 '케빈 듀란트가 최근 경기 중 팬의 발을 밟아 왼쪽 발목을 빠었다. 인디애나 전에 결장한다'고 공식 발표했다.

이메 우도카 휴스턴 감독은 인디애나와의 경기를 치르기 약 90분 전에 이 소식을 전하면서 '케빈 듀란트가 발목을 삐끗했다'고 했다.

구체적 복귀 일정은 제시하지 않았다.

미국 ESPN과 AP 통신은 일제히 이 소식을 전하며 '듀란트의 발목 부상은 심각하지 않은 것으로 알려졌다. 인디애나 전에 결장하지만, 이후 경기에 출전이 가능한 수준인 것으로 알려졌다'고 보도했다.

듀란트는 올 시즌 16번째 올스타에 선정됐다. 휴스턴 이적 이후 주득점원으로 연일 맹활야하고 있다. 올해 37세지만, 노쇠화 현상은 없다. 경기당 평균 26.2득점을 기록하며 팀내 최고점을 기록 중이다.

그는 개인적 이유로 올 시즌 11월 2경기 결장 외에는 모든 경기에 출전하고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 판정 받고 좌절...母도 문전박대 "남들에게 보이기 싫어" ('조선의 사라아꾼')

2.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

3.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

4.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

5.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'대충격, 배신감에 라이벌 팀으로 갈아탔다''레알 레전드' 벤제마, 알 이티하드→알 힐랄 사우디 안에서 전격 이적.."호날두, 열 제대로 받았다"

2.

"미쳤다! ISU가 픽한 괴력의 람보르길리" '올림픽 데뷔' 김길리 1500-1000m 초강력 우승후보"...18세 임종언도 주목할 韓 쇼트트랙 신성+단풍국 단지누 5관왕 도전[밀라노-코르티나2026]

3.

"대한체육회장 선거인단 확대 정관 개정 의결X밀라노-코르티나2026 팀코리아 응원" 대한체육회, 이사회 성료

4.

"큰일났다, 손흥민 물려준 주장 박탈 당할수도" 이적시장 '빈손'→'못말리는' 로메로, 분노의 공개 저격! "토트넘 수치스럽다" 소신 발언 '대충격'

5.

韓 초대형 오피셜 터진다, 차세대 스트라이커 오현규 290억!...하지만 행선지는 EPL 아닌 튀르키예 "베식타스 이적 합의"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'대충격, 배신감에 라이벌 팀으로 갈아탔다''레알 레전드' 벤제마, 알 이티하드→알 힐랄 사우디 안에서 전격 이적.."호날두, 열 제대로 받았다"

2.

"미쳤다! ISU가 픽한 괴력의 람보르길리" '올림픽 데뷔' 김길리 1500-1000m 초강력 우승후보"...18세 임종언도 주목할 韓 쇼트트랙 신성+단풍국 단지누 5관왕 도전[밀라노-코르티나2026]

3.

"대한체육회장 선거인단 확대 정관 개정 의결X밀라노-코르티나2026 팀코리아 응원" 대한체육회, 이사회 성료

4.

"큰일났다, 손흥민 물려준 주장 박탈 당할수도" 이적시장 '빈손'→'못말리는' 로메로, 분노의 공개 저격! "토트넘 수치스럽다" 소신 발언 '대충격'

5.

韓 초대형 오피셜 터진다, 차세대 스트라이커 오현규 290억!...하지만 행선지는 EPL 아닌 튀르키예 "베식타스 이적 합의"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.