"인터뷰 안해!" NBA 난투극, 4명 퇴장 당사자 디아바테, 브릿지스 NO 인터뷰. 대신 SNS에 "내 팀원 지킬 것"

|
|
|
[스포츠조선 류동혁 기자] "감정이 격해졌다" 디트로이트 제일런 듀렌은 이렇게 말했다. 또 다른 사건의 당사자 마일스 브릿지스는 인터뷰에 응하지 않았다. 대신 자신의 SNS에 '내 팀원을 지킬 것'이라고 했다.
3쿼터 7분9초를 남기고 디트로이트 핵심 빅맨 제일런 듀런이 샬럿 빅맨 무사 디아바테와 충돌, 트래시 토킹 이후 충돌했다.
결국 4명의 선수 모두 퇴장. 디트로이트가 샬럿을 우여곡절 끝에 110대104로 제압했다.
미국 ESPN은 11일 이 사건의 비하인드 스토리를 보도했다.
듀렌은 현지매체와의 인터뷰에서 '지나치게 경쟁적 게임이었고, 감정이 격해졌다. 우리는 올 시즌 에너지의 강렬함을 경기력으로 잘 표출하고 있다. 이날은 모두 경쟁ㅇ심에 휩싸여 감정이 고조됐다'고 했다.
디트로이트 비커스태프 감독은 '우리 선수들이 많은 어려움을 겪고 있다. 하지만, 우리가 먼저 시작한 것도 아니고, 선을 넘지 않았다. 누군가가 주먹을 휘두르면 스스로를 보호해야 한다. 오늘 밤 충돌은 그런 일이었다. 샬럿의 선수들은 선을 넘으려 시도했고, 우리 선수는 스스로를 방어해야 했다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com