루카+르브론+리브스 조합 최악! 포지션 중복 마지노선 넘었다. 최악의 데이터. 美 매체 "3명 함께 뛸 때 리그 최악의 공격력"

[스포츠조선 류동혁 기자] 올 시즌 LA 레이커스는 주목받는 팀이었다. 동시에 의문이 있는 팀이기도 했다.
여기에 지난 시즌 맹활약으로 가치를 한껏 끌어올린 오스틴 리브스도 있다.
미국 농구 전문매체 바스켓볼 네트워크는 26일(한국시각) '정규 시즌 가장 중요한 시기에 레이커스는 끔찍한 결과가 나오고 있다. 최근 6경기 중 4경기를 패하며 기록이 34승 23패로 악화되어 서부 컨퍼런스 순위 6위로 떨어졌다'며 '보스턴 셀틱스와의 라이벌전 홈에서 111-89로 굴욕적인 패배를 당했고, 올랜도 매직에게 110-109로 패배를 당했다'고 했다.
이 매체는 '루카 돈치치, 오스틴 리브스, 르브론 제임스가 LA 레이커스의 공격을 책임지고 있지만, 세 선수는 코트 위에서 잘 맞지 않는다'고 했다.
ESPN도 비슷한 분석을 했다.
이 매체는 '루카 돈치치, 르브론 제임스, 오스틴 리브스가 함께 뛸 때, 그들은 좋은 팀이 아니다. 지난 두 시즌 동안 부상으로 함께 뛰는 시간이 많지 않다는 점이 부진의 원인이 될 수 없다'며 '2명의 선수가 있을 때, 특히 루카 돈치치와 오스틴 리브스만 있을 때 LA 레이커스는 훌륭한 팀이다. 하지만, 3명이 있을 때 그렇지 않다. 2명이 있을 때와 3명이 있을 때 100 포제션 당 득점 차이가 20점이 난다'고 했다.
정규리그는 이제 25경기 밖에 남지 않았다. LA 레이커스 JJ 레딕 감독이 이 문제를 해결할 지는 의문이다.
ESPN은 '현실적으로 세 명이 함께 코트에 있을 때 리그에서 가장 공격력이 떨어지는 팀 중 하나입니다. 세 선수의 개인 득점은 좋지만, 포지션 중복이 심하다. 공을 잡아야 위력을 발휘하고 있고, 르브론 제임스가 볼 없는 움직임에 집중하고 있지만, 효과가 떨어진다. 르브론은 오히려 홀로 뛸 때 공격적으로 위력이 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com