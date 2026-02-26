루카+르브론+리브스 조합 최악! 포지션 중복 마지노선 넘었다. 최악의 데이터. 美 매체 "3명 함께 뛸 때 리그 최악의 공격력"

기사입력 2026-02-27 00:19


루카+르브론+리브스 조합 최악! 포지션 중복 마지노선 넘었다. 최악의 데…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

루카+르브론+리브스 조합 최악! 포지션 중복 마지노선 넘었다. 최악의 데…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 올 시즌 LA 레이커스는 주목받는 팀이었다. 동시에 의문이 있는 팀이기도 했다.

리그 최고의 볼 핸들러를 소유하고 있다. 루카 돈치치는 리그 최고 선수 중 한 명이다.

르브론 제임스도 있다. 역시 수차례 입증한 역대 최고 선수 중 한 명이다. 노쇠화 현상이 있지만, 여전히 올스타급 기량을 가진 슈퍼스타다.

여기에 지난 시즌 맹활약으로 가치를 한껏 끌어올린 오스틴 리브스도 있다.

세 명의 선수는 어떤 팀에서도 메인 볼 핸들러와 주득점원, 그리고 에이스 롤을 맡을 수 있는 선수다.

그런데 LA 레이커스가 이상하다. 최근 6경기 중 4패를 기록 중이다. 문제는 3명의 선수가 동시에 코트에 나섰을 때 시너지 효과가 아니라 마이너스 현상이 나타나고 있다는 점이다.

미국 농구 전문매체 바스켓볼 네트워크는 26일(한국시각) '정규 시즌 가장 중요한 시기에 레이커스는 끔찍한 결과가 나오고 있다. 최근 6경기 중 4경기를 패하며 기록이 34승 23패로 악화되어 서부 컨퍼런스 순위 6위로 떨어졌다'며 '보스턴 셀틱스와의 라이벌전 홈에서 111-89로 굴욕적인 패배를 당했고, 올랜도 매직에게 110-109로 패배를 당했다'고 했다.

이 매체는 '루카 돈치치, 오스틴 리브스, 르브론 제임스가 LA 레이커스의 공격을 책임지고 있지만, 세 선수는 코트 위에서 잘 맞지 않는다'고 했다.


ESPN도 비슷한 분석을 했다.

이 매체는 '루카 돈치치, 르브론 제임스, 오스틴 리브스가 함께 뛸 때, 그들은 좋은 팀이 아니다. 지난 두 시즌 동안 부상으로 함께 뛰는 시간이 많지 않다는 점이 부진의 원인이 될 수 없다'며 '2명의 선수가 있을 때, 특히 루카 돈치치와 오스틴 리브스만 있을 때 LA 레이커스는 훌륭한 팀이다. 하지만, 3명이 있을 때 그렇지 않다. 2명이 있을 때와 3명이 있을 때 100 포제션 당 득점 차이가 20점이 난다'고 했다.

정규리그는 이제 25경기 밖에 남지 않았다. LA 레이커스 JJ 레딕 감독이 이 문제를 해결할 지는 의문이다.

ESPN은 '현실적으로 세 명이 함께 코트에 있을 때 리그에서 가장 공격력이 떨어지는 팀 중 하나입니다. 세 선수의 개인 득점은 좋지만, 포지션 중복이 심하다. 공을 잡아야 위력을 발휘하고 있고, 르브론 제임스가 볼 없는 움직임에 집중하고 있지만, 효과가 떨어진다. 르브론은 오히려 홀로 뛸 때 공격적으로 위력이 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

2.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

3.

효민, '보낸사람 강동원' 선물 인증…"충성을 다할게요"

4.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

5.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

2.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

5.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

2.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

5.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.