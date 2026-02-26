확 달라진 황재근 "눈썹문신 망했다" 혹평에 "내가 우긴 것, 난 만족해"
[스포츠조선 이우주 기자] 패션 디자이너 황재근이 눈썹문신 혹평에도 쿨하게 대처했다.
황재근은 25일 자신의 계정에 한 네티즌의 글을 공유했다. 해당 글 작성자는 "남성 분들은 메이크업을 할 수 없으니 눈썹문신을 하는 경우가 많은데 아무래도 여성분들보다 모르다 보니 그저 까맣게 채워서 받으시고 망하는 경우를 심심치 않게 본다"며 황재근의 눈썹문신 수정 전후 사진을 공유했다.
이에 황재근은 "저도 처음에 수정 버전으로 해주셨는데 제가 마구 우겨서 더하고 또 더하고 한 것"이라며 "전 눈썹숱이 거의 태생적으로 전무하다시피해서 얇고 샤프한 거에서 벗어나보고 싶었다"고 밝혔다.
황재근은 "해주시는 분이 너무 말리시면서 '더요? 더요? 더 이상은 안 되는데? 하지 마세요. 후회하세요' 마구 말렸는데 제가 펜을 아예 뺏어서 이만큼 그려서 해달라 떼 써서 해준 것"이라며 "해준 곳을 뭐라 하지는 마시라. 지금 전 제가 만족한다"고 업체에 피해가 가지 않을까 조심히 밝혔다.
세계 3대 패션학교인 벨기에 앤트워프왕립예술학교 출신의 디자이너 황재근은 MBC '복면가왕'의 복면 디자이너로 화제가 됐다. 민머리에 뾰족한 수염 스타일링이 트레이드마크였던 황재근은 활동이 뜸해진 사이 벌크업으로 몸을 키우고 머리까지 풍성해진 근황으로 화제가 됐다.
황재근은 자신의 근황이 화제가 되자 "뽀샵 천지인데도 많은 관심에 감사하다. 꾸준히 더 관리하도록 노력하겠다"고 밝혔다. 특히 "머리 가발이냐"는 질문에는 "가발"이라고 쿨하게 인정해 눈길을 더했다
