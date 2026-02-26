신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

최종수정 2026-02-26 15:04

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배…

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 신동엽의 딸 신지효 양이 서울대학교 입학식 인증샷을 공개했다.

25일 지효 양은 자신의 SNS에 "사람 없는 틈 타 황급히 찍은..!"이라는 글과 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 서울대학교 정문 앞에서 입학 인증샷을 남긴 지효 양의 모습이 담겼다. 서울대를 상징하는 '샤' 조형물 앞에서 새내기의 설렘을 드러냈다.

한편 신동엽은 지난 2006년 선혜윤PD와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

선화예중과 선화예고를 거친 '발레 엘리트' 지효 양은 최근 한국예술종합학교에 이어 서울대학교에 동시 합격해 화제를 모았다. 지효 양은 이후 서울대 사범대학 체육교육과 무용부 진학을 결정, 이서울대 독어교육학과를 졸업한 모친 선혜윤PD의 사범대 후배가 됐다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 카페 민폐 논란 해명 "나눠 마신 건 둘뿐..불편 드려 죄송"

2.

[속보] 박수홍 친형, 징역 3년6개월 확정..형수는 징역형 집유

3.

'85세' 강부자, 건강이상설 날린 근황 "맛집에 진심..방부제 미모도 놀라워"

4.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

5.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 카페 민폐 논란 해명 "나눠 마신 건 둘뿐..불편 드려 죄송"

2.

[속보] 박수홍 친형, 징역 3년6개월 확정..형수는 징역형 집유

3.

'85세' 강부자, 건강이상설 날린 근황 "맛집에 진심..방부제 미모도 놀라워"

4.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

5.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

한국야구가 약해서 잘한게 아니었다, 그냥 잘하는 투수였다...폰세, 빅리그 복귀전 '1이닝 2K' 찢었다

2.

롯데 선발 라인업 공개! '고승민-나승엽' 빠진 내야, 현재로선 최선인듯 → 두산 선발 이영하 상대 [미야자키 현장]

3.

"일본 취재진이 여기 왜 몰렸지?" 이런 선수가 아쿼라니, 클래스가 다르다

4.

대충격! 다저스 사사키, 올해도 '꽝!'인가 → 첫 경기 1⅓이닝 3실점 두들겨 맞았다

5.

[오피셜]"흥민 형 있는데 어딜가" 부앙가, 이유있는 DP 다년 계약 '도장 꽝'…메시 넘은 MLS 최고 화력, 공포의 '흥부 조합' 계속된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.