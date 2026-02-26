신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 신동엽의 딸 신지효 양이 서울대학교 입학식 인증샷을 공개했다.
25일 지효 양은 자신의 SNS에 "사람 없는 틈 타 황급히 찍은..!"이라는 글과 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 서울대학교 정문 앞에서 입학 인증샷을 남긴 지효 양의 모습이 담겼다. 서울대를 상징하는 '샤' 조형물 앞에서 새내기의 설렘을 드러냈다.
한편 신동엽은 지난 2006년 선혜윤PD와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.
선화예중과 선화예고를 거친 '발레 엘리트' 지효 양은 최근 한국예술종합학교에 이어 서울대학교에 동시 합격해 화제를 모았다. 지효 양은 이후 서울대 사범대학 체육교육과 무용부 진학을 결정, 이서울대 독어교육학과를 졸업한 모친 선혜윤PD의 사범대 후배가 됐다.
joyjoy90@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.