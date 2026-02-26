[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

연예계 관계자는 26일 스포츠조선에 "신예은이 새 드라마 '여고생왕후'의 주인공이 된다"고 밝혔다. '여고생왕후'는 동명의 네이버 웹툰을 원작으로 하는 작품으로, 조선의 왕후이자 최고의 검객이었던 김청하가 현대의 여고생 박다진으로 환생하여, 조선의 무술로 일진들을 응징하며 통쾌한 카타르시스를 선사하는 작품이다.
앞서 스튜디오드래곤은 "웹툰 '여고생왕후'를 장편 드라마로 기획개발 중이다. 웹툰 원작의 '사이다 액션'은 유지하며 과거 조선과 현재를 넘나드는 로맨스 요소 또한 강화할 예정. 나아가 스튜디오드래곤은 CJ ENM과의 협업을 통해 웹툰 '여고생왕후'를 모티브로 한 영화, 애니메이션 등의 콘텐츠 영역으로까지 IP 확장을 구상 중"이라고 밝힌 바 있다.
신예은은 드라마화되는 '여고생왕후'의 주인공으로서 원톱 주연에 도전할 예정. 신예은은 조선 최고의 무인이자 중전이었던 청하가 현대 여고생 박다진의 몸에 들어가 통쾌한 반전을 선보이는 모습을 그려내게 될 것으로 보인다.
신예은은 그동안 '3인칭 복수', '더 글로리', '꽃선비 열애사', '정년이', '백번의 추억', '탁류' 등 장르를 넘나들며 자신만의 캐릭터로 열연을 펼쳐왔고, ENA 드라마 '닥터 섬보이'의 공개도 앞두고 있는 상황. 그동안 학원물부터 액션까지 선보였고, 제2회 청룡시리즈어워즈 신인여우상을 수상하면서 차세대 여배우로 떠오른 만큼 신예은의 첫 원톱 도전기에도 기대가 쏠린다.