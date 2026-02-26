신기루, 안성재 '모수' 70만원 디너에 감탄 "엄마 밥은 뒤집어엎을 뻔"

최종수정 2026-02-26 11:18

신기루, 안성재 '모수' 70만원 디너에 감탄 "엄마 밥은 뒤집어엎을 뻔…

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 신기루가 안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 '모수' 후기를 전했다.

25일 '뭐든하기루' 채널에는 '버터탕수육 먹고 고된 삶 버텨보기루'라는 영상이 공개됐다.

신기루는 "이런 말씀을 드리기 그렇지만, 모수에 갔다가 엄마 집에서 밥을 먹는데 뒤집어엎고 싶었다"라고 말문을 열었다 "이어 "힘들게 예약해서 모수에 겨우 갔는데, 약 올리듯 작은 음식들이 나온다. 근데 제가 먹어 본 파인 다이닝 중 맛으로 1등이었다. 안성재 셰프는 음식 하나를 얘기해도 눈에서 빛이 나더라"라며 모수를 호평했다.


신기루, 안성재 '모수' 70만원 디너에 감탄 "엄마 밥은 뒤집어엎을 뻔…
신기루는 "디너 가격 42만 원에 와인 페어링이 30만 원 대였다. 둘이 가면 150만 원이 나오는 거다. 콜키지도 있는데 그것도 금액이 있다. 예약이 너무 힘들지만 한 번 가보셨으면 좋겠다. 사람마다 다를 수 있지만 저는 황홀했다. 다녀온 지 일주일이 지났는데 그날 먹은 음식의 맛이 기억난다"라며 재차 감탄했다.

joyjoy90@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 카페 민폐 논란 해명 "나눠 마신 건 둘뿐..불편 드려 죄송"

2.

[속보] 박수홍 친형, 징역 3년6개월 확정..형수는 징역형 집유

3.

'85세' 강부자, 건강이상설 날린 근황 "맛집에 진심..방부제 미모도 놀라워"

4.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

5.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 카페 민폐 논란 해명 "나눠 마신 건 둘뿐..불편 드려 죄송"

2.

[속보] 박수홍 친형, 징역 3년6개월 확정..형수는 징역형 집유

3.

'85세' 강부자, 건강이상설 날린 근황 "맛집에 진심..방부제 미모도 놀라워"

4.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

5.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

한국야구가 약해서 잘한게 아니었다, 그냥 잘하는 투수였다...폰세, 빅리그 복귀전 '1이닝 2K' 찢었다

2.

롯데 선발 라인업 공개! '고승민-나승엽' 빠진 내야, 현재로선 최선인듯 → 두산 선발 이영하 상대 [미야자키 현장]

3.

"일본 취재진이 여기 왜 몰렸지?" 이런 선수가 아쿼라니, 클래스가 다르다

4.

대충격! 다저스 사사키, 올해도 '꽝!'인가 → 첫 경기 1⅓이닝 3실점 두들겨 맞았다

5.

[오피셜]"흥민 형 있는데 어딜가" 부앙가, 이유있는 DP 다년 계약 '도장 꽝'…메시 넘은 MLS 최고 화력, 공포의 '흥부 조합' 계속된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.