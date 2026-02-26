신기루, 안성재 '모수' 70만원 디너에 감탄 "엄마 밥은 뒤집어엎을 뻔"
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 신기루가 안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 '모수' 후기를 전했다.
25일 '뭐든하기루' 채널에는 '버터탕수육 먹고 고된 삶 버텨보기루'라는 영상이 공개됐다.
신기루는 "이런 말씀을 드리기 그렇지만, 모수에 갔다가 엄마 집에서 밥을 먹는데 뒤집어엎고 싶었다"라고 말문을 열었다 "이어 "힘들게 예약해서 모수에 겨우 갔는데, 약 올리듯 작은 음식들이 나온다. 근데 제가 먹어 본 파인 다이닝 중 맛으로 1등이었다. 안성재 셰프는 음식 하나를 얘기해도 눈에서 빛이 나더라"라며 모수를 호평했다.
신기루는 "디너 가격 42만 원에 와인 페어링이 30만 원 대였다. 둘이 가면 150만 원이 나오는 거다. 콜키지도 있는데 그것도 금액이 있다. 예약이 너무 힘들지만 한 번 가보셨으면 좋겠다. 사람마다 다를 수 있지만 저는 황홀했다. 다녀온 지 일주일이 지났는데 그날 먹은 음식의 맛이 기억난다"라며 재차 감탄했다.
